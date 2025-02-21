琅讀金句／比爾・蓋茲：勇往直前、持續學習，就能創造有用創新的東西！

比爾・蓋茲是一位改變世界的知名企業家與慈善家，首次在本書中親自回顧自己的成長歷程，並深入了解塑造他性格與人生選擇的關鍵因素。

比爾・蓋茲從小展現對數學與邏輯的熱愛，養成了強大的專注力與獨立思考能力。他透過大量閱讀吸收新知，並在求學期間結識志同道合的夥伴，最終共同創辦微軟，推動資訊革命。他31歲即成為最年輕的白手起家全球首富，之後更投身慈善事業，致力於解決全球健康、氣候變遷與教育問題。

本書不僅回顧蓋茲如何從一名熱愛解決問題的小孩，成長為影響世界的領袖，也分享他在學習、創業、策略制定、團隊管理等方面的心法。透過這本自傳，讀者能一窺蓋茲的思維模式，了解如何將興趣轉化為實用技能，並在人生與事業的道路上發掘真正的機會與價值。

編輯推薦

影響及改變世界的大人物是怎麼擁有今天的成就，過程總是令人好奇？《原始碼：成為比爾．蓋茲》透過比爾・蓋茲的第一視角講述他的成長歷程。從童年生活、家庭教育，到如何培養專注力、思考方式與解決問題的能力。他擁有毫無止境的求知欲與探索精神，大量的閱讀促使他走向成功。所以現在就開始閱讀這本書吧！也許能從中獲得一些啟發！

●本文摘選自天下雜誌出版之《原始碼：成為比爾．蓋茲》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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