衣櫃明明塞滿，卻總覺得少一件？破解穿搭痛點的基本款策略

文／南仁淑

基本款的陷阱

購物最讓我開心的部分，就是挑選衣服和時尚配件。我們有時會發現，某些人身上的衣服與配件特別顯眼，我認為是那些衣服與配件的流行週期很短所致。我最常買的品項之一是衣服，卻總是沒辦法「買得好」，這也使我常面臨才剛添購過一次新衣服，打開衣櫃卻不知該穿什麼的窘境。

許多穿搭專家異口同聲地建議，像我這種人應該要有「基本款」。例如黑色便褲、白色襯衫、牛仔褲、風衣、黑夾克等，這些都是非常百搭的基本單品。

如果你想要每週穿同一件衣服三次，但卻不會被發現是同一件，那你就會需要這些基本款。不過，即使買了這些基本款，我發現自己還是沒衣服可穿。因為這些名義上叫做「基本」的款式，跟其他衣服實在搭不起來，衣服本身的剪裁也不夠有型，沒辦法單穿，讓我始終不知該如何是好。一直到過了很久以後我才明白，為什麼基本款在我身上並不適用。

我一直認為所謂的基本款，意義等同於素描本。就像素描本是空白，需要有人拿筆作畫才會顯得特別一樣，基本款是一些本身沒有特殊設計元素的衣服或飾品，需要讓人依照當天的穿搭風格，來決定該如何搭配，所以我以為只要買過一次基本款，就沒必要再重新添購。

後來我才知道，原來基本款也像其他衣服一樣，會隨著流行改變。

例如我有一條三年前買的黑色便褲，跟上個月買的便褲看起來很像，兩者都是沒有任何細節設計的基本款，乍看之下就真的只是一條「黑褲子」。但穿上身後才發現，三年前的便褲莫名讓我看起來有點土，而且在家照鏡子時不會有感覺，但只要出門走入人群，就會特別注意到自己的褲子有些奇怪。例如褲管的寬度、長度、延伸到腳踝的線條等等，三年前的褲子跟現在的褲子，就是有著微妙的差異。這讓我發現，原來基本款也會隨著流行改變。

至少在時尚產業，「基本」是有時效性而非永久性的概念。過去的我之所以不擅長基本款穿搭，是因為我天真地認為，基本款只要買過一次就一勞永逸。直到後來才知道，只有我有這種「買一件高品質基本款，就算穿十年也不會退流行」的心態。

如果想撐得起流行款，那跟流行款搭配的基本款也必須跟著改變，這麼理所當然的事，為什麼我之前不知道呢？

書名：《人生不能照單全收，買東西也是：你怎麼買東西，就會怎麼過日子！不盲買、不跟風，讓生活更美好的43個消費提案》

作者：南仁淑

出版社：聯經出版

出版日期：2023年11月30日



流行一直在變，基本款也需要定時汰換

韓國屬於四季分明的國家，基本款的購買次數比想像中更頻繁。光是想配合季節穿上合適的黑色便褲，每年至少就得購物兩到三次。如果還有其他的基本款，等於每隔一陣子就得買一樣的衣服。在這裡有另一件更有趣的事，那就是這些基本款，本身也跟著流行在改變。

例如風衣雖然是基本款，有時卻會莫名特別流行。如果你在某年秋天，發現走在街上的女性幾乎都穿風衣，就表示那年特別流行風衣。這篇文章裡提到的黑色便褲，現在許多人會搭配運動鞋來穿搭，但在過去卻被認為是較保守的職場風格，通常用來搭配白色的工作服。

其實對流行不敏感的人，也能隱約感覺到基本款的改變，所以這些人在風衣流行的季節會特別想要購買風衣。尤其在風衣流行時，若穿上短夾克走在路上，會感覺自己格格不入，所以如果是風衣流行的年度，就不需要特別再買新的短夾克。

基本款就是只需配合流行買幾件，穿一、兩年後就換掉，就足以發揮它的功效了。

諷刺的是，有別於「基本」這個詞的含義，要買基本款可不是件容易的事。像是在百貨公司等零售店面，通常越基本的設計越快賣完，所以郊外的暢貨中心都很難找到普通的顏色與設計。（仔細觀察被送到暢貨中心的特價商品，我可以確定韓國人最難駕馭的顏色，肯定是螢光橘色。）

不知從何時起，購買基本款最方便的地點變成網路商店。過去我很重視試穿，認為無論衣服還是基本款，都一定要試過才知道是否好看，但現在對這一點早已不再那麼執著。

有時候，你即使在外面逛一整天，都還是無法找齊想要的單品，但在網路上卻能一口氣看上好幾百樣商品。透過網路購物，我們能看見哪些基本款在短期內最多人購買，也能閱覽過去的買家所留下的訊息。有時候比起到賣場試穿，被照起來瘦得離譜的賣場鏡子欺騙，還不如在網路上看大家的心得更準確。

我也好幾次親身驗證這個論點。比起自己的眼睛，有眼光的人，他的經驗似乎更值得我信賴。只要對布料有基本認識，在網路上看詳細的實品照，或是看賣家標示的材質混合比例，就能大概知道衣服的樣貌。

在服飾領域，「基本款」是很容易引起爭論的詞彙，其本身的含義很複雜，跟「基本禮節」或「基本常識」是不一樣的概念。

●本文摘選自聯經出版之《人生不能照單全收，買東西也是：你怎麼買東西，就會怎麼過日子！不盲買、不跟風，讓生活更美好的43個消費提案》。

