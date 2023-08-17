泰國爆紅CP 「YinWar」代表作《愛情力學》原著上市！渣男學長和傲嬌學弟的揪心虐戀

文／Faddist

考試期間的日子相當難熬，尤其這還是期末考，更是讓人備感壓力。我之前曾在期中考期間整天彈吉他、跟朋友們黏在一塊兒，而且因為當時還不太熟悉大學生活，最終成績也就不如預期，只能在期末考前加倍苦讀，總算幸運地熬過最後兩、三天的考試。

我依然跟直屬學姊坐在店裡，隨著Yiwaa學姊打電話把大二的學長姊也叫過來，我們的陣仗也越來越大了。今天這場聚會的核心主旨，是要替Vee學長緬懷他的過往人生，拿這理由來揪團喝酒，顯然是完全沒有要替主角本人著想。 回到座位後，我依舊坐在Vee學長對面，學長依然面無表情地繼續喝酒。我偷瞄著這群人裡最帥的那位，而他也回望著我，那雙原本只透著陰鬱和紊亂的雙眼，現在卻多流露出了些總感覺是因我而起的東西。

「Vee學長……我問你喔，你真的跟Ploy學姊分手了嗎？」我聽見Son開口問。我不知道大家都在聊些什麼，畢竟根本就沒多認真在聽，但Vee學長在聽見這個問題後，便將視線從我臉上移開，轉向問話的人。

「還沒……」低沉的嗓音毫無起伏，「她說先暫時分開。」學長接著說。我看見 Vee學長雙眸中的哀傷，這樣的事，想必誰碰上了都會傷心。想想當初的我，只是單戀著 Bar學長，但在看到他交男友時還是痛苦得死去活來，而Vee學長他們都已經交往了這麼久，若不傷心就算不上是人了吧。

「我學長好酷啊。」Pak學長舉起酒杯喝了一口。

「那學長，你不會覺得可惜嗎？」Fuse問。

「不然你要我怎麼辦？」學長淡淡地反問。

「不哄她一下嗎？」 聽了 Pak學長的問題， Vee學長便看了我一眼，他的眼神看似若無其事，卻讓我忍不住暗自竊喜。真是太罪惡了在人家分手時這麼開心，該下地獄的。 「一開始也想好好談，但我現在覺得分開也好，我才能好好思考一下自己的事。」

Vee學長的一席話讓眾人都陷入沉默，所有人的視線都集中到他身上，尤其是跟他同屆的學長姊們。 「我覺得……Yoo哥說的準沒錯，你一定有些什麼事。」 Pond學長說著便伸手指向 Vee學長。

「又關你屁事？」Vee學長拍開對方的手罵道。

「好粗魯啊，把拔是帥哥，講話不可以這麼難聽喔。」Pan學姊說著露出甜甜的傻笑，她大大的眼睛此時已經有些溼潤，我不知道她什麼時候來的，但怎麼已經喝醉了？

「妳別再叫他爸爸了，他都沒老婆了，妳要當沒媽的孩子嗎？」Kla學長說。 「不要啦……把拔，你趕快找個新媽媽嘛，來，這邊隨便挑吧，學學 Nuea那傢伙，他才剛吃完一位嫩妹呢。」

「靠！我什麼都沒做！」Nuea學長扯著大嗓門說，還往我這邊看了一眼。

「沒做個屁啦！Mark要是沒坐在這裡，你也不會回來啦。」Pond學長拍了拍 Nuea學長的肩膀。

「關我……跟我有什麼關係嗎？」本來沒有要這麼禮貌的，但接收到對面那人的視線，只好緊急轉換了口吻。Vee學長不喜歡聽我爆粗口，特別是對學長姊，我只好改一下自己的說話語氣，讓整句話聽起來不過於失禮。

「學弟啊，你是真的不知道啊？Nuea他……」

「我要回去了。」Vee學長說著便站起身，正在說話的Kla學長只好停下來看他。

「是要回去抱老婆？你也沒老婆可抱了，回去幹嘛？我們是來陪你緬懷那位超～～讚女友的耶。」Kla學長說。

「還真是謝謝你們虛情假意的關心喔，剛剛聊的事有哪件是跟我有關的？聊個五分鐘叫安慰喔？」Vee學長回嗆，眾學長姊露出了歉疚的表情。 「別這麼凶嘛……我都來不及反省了。」Yiwaa學姊說。

「妳的表情跟講出來的話都超唬爛的啦。」Vee學長推了下Yiwaa學姊的頭。 「好壞喔……」 Yiwaa學姊哀號著撲到 Kla學長身上，「那你現在好點了？」

「嗯。」Vee學長點點頭。

「你這樣回去沒問題嗎？」Nuea學長問，Vee學長若有所思地盯著他看了一會兒，又轉頭看看我。

「……Mark說要跟我一起回去。」啊？我揚起眉頭望向他。

「過來啊。」他強硬地說。簡短的命令句和有所求的視線，讓我情不自禁地放下了酒杯。

「他們什麼時候變那麼熟的啊？」我走上前時，聽見Khampan開口問。

「嗯……就是說啊。」Nuea學長說著便望向Vee學長。

「不知道……應該比你早吧。」Vee學長平靜地說完便看向我，用眼神示意著「跟我走」。我安靜地跟在他後面往外頭走，離開前也不忘闔起雙手，向一頭霧水的學長姊們行禮道別。 我跟著Vee學長走出酒吧，學長轉身看我，停下腳步等我跟上，好多人都在往我們這裡看，但學長卻好像一點都不在意，反倒是我覺得很不自在，好久沒被這麼多人盯著看了。

「那是Vee學長嗎？」

「在哪……你是說那個超帥的校園王子嗎？」 「對啊……剛跟 Ploy學姊分手的那位啊。」

「那個男生是誰啊？」

「拜託別跟我想的一樣啊，我們已經失去一個Gun了。」

「老娘要定學長了。」

「人家要的如果是別人，妳也吃不到啦。」 傳進耳裡的議論聲令我不覺地停下腳步，話題中心的帥氣男人好像也聽見了，他轉頭對那些人投去惡狠狠的視線，周遭於是安靜了下來。

「你停下來幹嘛？」他不悅地說。

「沒事……」我應了聲便繼續跟上。

「等那麼久也覺得很不爽吧？」在我終於跟上他後，學長開口問。我望向學長的臉龐，想確認他這句話是指什麼，年長的他沉默不語，只是朝我微微一笑。 「走到我旁邊來啊。」他轉過身與我並肩，我們沒有牽手，也沒有勾著彼此的手臂，在成雙成對而來的人潮中顯得突兀。原本還以為會穿幫，但現在只覺得穿不穿幫都無所謂了，只要能讓我稍微走在學長身旁就好。 因為待在學長身邊，讓我感覺很好。 ＊＊＊ 我在一幢房子前停下腳步，曾經以為自己不會再來到這裡了。我望向學長，對方卻只是挑起眉毛，像是在問我「怎樣？」我也不知道該說什麼，只能跟著學長踏進他的家門。

屋裡一樓只留了幾盞燈沒關，我瞥向牆上的時鐘，再環顧了整間屋子，都晚上十一點了，這個家還開著燈嗎？還是為了兒子留的，怕學長喝醉了找不到回房間的路？但才沒那回事呢，學長他走得可直了，根本像沒喝酒一樣，就算眼眶看上去有些紅腫，也不是酒精造成的。

「還以為你不會回來了。唉呀……Mark。」我跟著學長往樓上走時，Yoo哥正好走下樓，我在樓梯口停下腳步，讓對方先下來，雙手合十、面帶微笑地向他問好，他也微笑以對。 「那幹嘛留著燈不關？」Vee學長問。 「我要出門啊，Kook他們要我幫忙改東西，也不知道是在搞什麼鬼，浪費我時間。」Yoo哥抱怨完後便停留在原地，盯著Vee學長看。 「你要出門就快去啊站在這裡幹嘛？」做弟弟的人抬頭看了看哥哥，再看看門口。 「你停在這，我就也想停一下啊。」Yoo哥雖是在對Vee學長說話，眼神卻投向了我。 「你欠揍嗎？想去哪就快去。」Vee學長推了下Yoo哥，拽起我的手臂，拉著我上樓回房；我一句話我沒說，轉頭看了看Yoo哥，只得到對方一個微笑。 久違地進到Vee學長的房間，我四處張望了一下。上次是我第一次，也是最近一次來到這裡，本以為再也不會踏進來，卻還是傻傻地跟來了，此時的我已經坐在Vee學長的床尾。

「啊……」我從Vee學長手中接過熱水，定睛一看便發現是薑茶。 「看什麼？不是稀飯啦。」關稀飯什麼事？ 「跟稀飯有什麼關係？」我開口問，拿起杯子啜飲了一口，方才的微醺感得到了緩和，喉嚨也放鬆了許多。學長還真厲害啊，感覺他喝了很多，怎麼都沒喝醉？

「……你跟 Yoo是怎麼回事？」喝完薑茶後，學長開口問我。什麼叫怎麼回事？這人說的是人話嗎？

YinWar幾乎要接吻。記者李政龍/攝影 李政龍

「沒怎樣啊。」我簡短地回答。表面上是沒什麼，但其實還是有什麼的。 Vee學長那天跟我說要去找Ploy學姊後，我便靜靜地待在自己房間等著。沒錯，我那時有想過偷偷把耳朵貼在門板上，聽聽他們在講些什麼，但最後還是沒那麼做。一直到隔天，Yoo哥傳臉書私訊問我Vee學長在哪，我也就老實跟他說了。應該不難看出Yoo哥早已知道我和Vee學長之間有些什麼，打從初次見面時，被他那犀利的眼神看著，就覺得這個人有本事看穿一切。

我也沒跟Yoo哥聊太多，只知道他那天 Vee學長帶回家了。Yoo哥後來都有持續跟我聯絡，像是在跟我報告Vee學長的狀況。我擔心歸擔心，但還能怎樣呢？難道要我打電話給他？其實我根本也連絡不到學長，只能從Yoo哥那裡得知消息。 「你要我相信這種話？」Vee學長惱火地瞪著我，語調沒有絲毫起伏。

「真的沒怎樣，就是有聊一下……」 「Mark……那是我哥，我都已經跟Ploy分手，要去找你了，結果你居然跟我哥私下來往起來？」學長伸手撩了下頭髮，走到書桌旁拉了張椅子，坐下來跟我談話。

「你們不是暫時分開而已嗎？」我忍不住在心裡偷笑，看到有人因為我而變得心浮氣躁，也是蠻爽的。

「那就跟分手沒兩樣了吧？她都已經有了別人……大概不會再回頭找我了。」他垂下了視線，我意識到自己不該拿學長的感受作樂，差點就忘了他們有多相愛，會因此而很失落也不奇怪。 「我只有跟 Yoo哥聯絡而已，」Vee學長聽了這話才抬起頭來，「因為聯絡不到你啊，只能找Yoo哥。」

「拿去。」我看著學長遞過來的手機，蹙起眉頭。「想加什麼就全拿去加。」

聽見這句話，我忍不住低頭偷笑，將螢幕已經解鎖的手機接到手裡點按起來。「好了。」我將手機還給對方。

「不要再從別人那邊問我的事了，想知道什麼就自己問我。」學長以暴躁的口吻說。 「嗯。」我不知道還能回什麼話，只能應聲表示明白。我想知道、想問的事可多了，只是不知從何問起。我想知道他跟所謂已經分手的那個人是真的分手了嗎？想知道暫時分開是分開多久？想知道他現在還痛苦嗎？對她的愛還有多深呢？ 「你那樣看我是什麼意思？」他突然出聲問我，把我嚇了一跳。他發現我一直在盯著他看了嗎？那我望著他的眼神，他讀懂了嗎？

「想知道什麼就問啊。」學長走向坐在床上的我，我本來不想別開臉的，但他帥氣的臉龐低頭湊了過來，令我還是別過了頭。 「太……太近了。」我躲開了學長，他停下了動作，我們的鼻尖短暫地相碰一下……接著學長便將臉埋向我的肩膀。 「Mark……」

「嗯？」

「Mark。」

「怎樣啦？」我沒好氣地問，被這一個勁兒地喊著我的名字，卻什麼都不說的傢伙弄到有點煩躁。

「就只是想叫你。」

「什麼跟什麼？」我推開眼前的人，他在我身旁坐好，我們對望了一會兒，他才平躺到了床上。

書名：《愛情力學Love Mechanics（同名超人氣網劇原著小說．上下冊套書）》 作者：Faddist 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2023年7月4日

「你是怎麼做到不再喜歡 Bar的？」他望著我，以低沉的嗓音提問。我回望著他，不由得嘆了口氣，別開了頭，我實在不想看到他那悲傷的眼神。

「我沒有不再喜歡。」

「什麼意思？」 我低頭看向自己的手，接著說，「我沒有不喜歡，只是不再想得到他了。Bar學長很開朗、可愛，誰會喜歡他都不奇怪，但 Gun把 Bar學長照顧得很好，看到他過得幸福，我也覺得很開心。」 「怎麼辦到的？」對方不敢置信地問，我微微勾起嘴角，也在他身邊躺下。

「怎麼辦到的，難道還需要我說嗎？」我轉頭面向那張英俊的面龐，朝他投以淡淡的笑容。 Vee學長先是愣愣地盯著我看了一會兒，才輕輕乾咳了幾聲。「你轉過去啦。」他推開我的臉，自己也別過頭去。

「哈！你害羞喔？」我追問著貼近他。就算我是被學長壓在下面的那個，那也不代表我要軟弱嬌羞啊，我的前任們可都是拜倒在我的魅力之下呢。

「才沒有害羞。」Vee學長說是這麼說，耳根卻紅透了，俊朗的臉蛋背對著我，看得我忍不住嘴角上揚。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《愛情力學Love Mechanics（同名超人氣網劇原著小說．上下冊套書）》。