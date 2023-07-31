不管幾歲都能出發！女性獨旅米蘭 找尋人生意義的故事

文／曾心怡

Day 1

米蘭，我來了

五月二十一日（週六）

經過漫長的飛行與轉機，這班土耳其航空的班機終於在早上九點五十分降落在米蘭馬爾彭薩機場。五月下旬早上的米蘭，天空一片湛藍，只有遠方天空有幾絲像被撕開的棉花糖般的淡淡雲彩。

在從伊斯坦堡出發的飛機上，好不容易流著淚睡著的子晴踏出機艙時勉強張開水腫的雙眼，望著天空，陽光刺眼，子晴深深地吸了一口氣，再緩緩吐出來，輕輕的說道「米蘭，我來了！」

因疫情的關係，長途的飛機上沒有坐滿，乘客們幾乎都可以躺著或伸直雙腳好好睡覺。子晴在交通工具上不容易入睡，她只好一直看電影來打發時間。土耳其航空上有不少平常難得看到的中東國家電影或印度電影，子晴百無聊賴的挑了一部寶萊塢的電影來看，雖然看不太懂劇情但是有一幕觸動了子晴的心：那是年輕男子和父母到女方家提親，年輕的女孩為他們奉茶的一幕。子晴看到這一幕時心頭驀然的揪了一下，她想到她的同居男友宇豪答應了父母安排的相親，又自己腦補的把螢幕上的那個英俊的印度男子換成了宇豪的面孔，忍不住鼻頭一酸眼淚就掉了出來。

這趟來米蘭預計停留三十天，是為了先暫時遠離台北的高壓工作，但是出發前一天，同居多年的男友宇豪突然告知這個訊息實在太突然，讓子晴不知該如何反應，還是依著計劃出發到米蘭。子晴還記得宇豪一臉失望的問：「我們之間的未來，比不上你追求自我來得重要嗎？」

子晴是來米蘭追求自我的嗎？子晴的自我又是什麼呢？

Day 3：任性放飛、新冠跟隨

5月23日 (週一)

子晴擔心的事還是發生了！

當她向主管請了一個月長假，要到米蘭來度假且思索未來的路，所有的親朋好友包括男友宇豪都說子晴發瘋了，為什麼要在新冠疫情尚未完全結束的時候，去到當初因新冠病毒而死亡人數居世界前幾名的義大利度假，萬一被感染到新的變種病毒怎麼辦？

同居了七年的男友宇豪很激烈的反對，最大的理由就是萬一子晴在國外感染了病毒怎麼辦？雖然已打過三劑疫苗但是也並非絕對有保障不會被感染，宇豪氣得近一個禮拜不跟她說話。冷戰一個禮拜後，宇豪對子晴說的第一件事就是他已經答應父母好友安排的相親了……

現在，子晴感到喉嚨有刺痛感、頭也還在痛，雖然咳嗽症狀不明顯，但是她感到身體微熱，拿出帶來的體溫計一量：37.5度，的確是發燒了。攤回床上，思考好久才終於有勇氣把快篩試劑拿出來篩一下，不到一分鐘清楚的兩條紫色線條已然出現在眼前。

書名：《任性放飛，米蘭30天：走出人生迷霧》 作者：曾心怡 出版社：大好文化企業社 出版日期：2023年07月14日

子晴心中很不願意承認自己正在後悔，承認自己真的自作孽。她想到宇豪說的話：「去一趟米蘭就能解決你工作上的問題嗎？你需要的是好好正視自己的問題。」眼淚忍不住從太陽穴兩旁緩緩流下來。

在昏睡迷濛之中，子晴夢到自己在一個全新的辦公室，坐著又硬又不舒服的板凳看資料，突然上司柳經理走過來丟了一疊報表給她，說了一句「明天之前把這些資料分析一下，給我十分鐘的簡報」。子晴求助的看看周遭的同事，但是沒有一個熟識的面孔，每個面孔都只是冷冷的撲克臉，更沒有人對她說任何話。

子晴嚇得出了全身冷汗，睜開眼，看看窗外，天空是亮亮的藍，但是窗戶上有細小水珠，剛剛應該有下過小雨吧？她突然憶起自己現在在米蘭耶！心目中的夢想國度……

●本文摘選自大好文化出版之《任性放飛，米蘭30天：走出人生迷霧》。