母親對孩子的愛如同彎弓 願意無條件的犧牲與付出

文／蔡造珉（真理大學臺灣文學系副教授）

孩子與母親，錨與彎弓

我必須真誠的說，社大同仁一開始跟我提及有一位學員，她即將出一本小說，希望我幫她寫推薦序時，我初始有些猶豫，因為我並不認識這位學員，一則怕不了解其心路歷程，寫不好的話對不起別人的心血；另一方面，要閱讀完整本小說，也實在是個負荷。但現在的我，著實是滿心歡喜跟各位推薦這部小說的。

作者如是引著黎巴嫩詩人紀伯倫所說：「他們（孩子）經你而生，但非出自於你，他們雖然和你在一起，卻不屬於你；你可以給他們愛，但別把你的思想也給他們，因為他們有自己的思想；你好比一把弓，孩子是從你身上射出的生命之箭。」也因此這本名為《彎弓》的書，取意便顯美好。但我更領略的是，只有身為父母才知道，父母絕對願意使盡一切力量、無限彎身的讓孩子們盡情發揮、恣意揮灑生命色彩，因為書中內容正應和這人生真諦。

書名：《彎弓》 作者：藍雲 出版社：聯合線上 出版日期：2023年7月10日

這本書的進行步驟是：衝突、緩解、和解與放下。藉由婚姻中的夫妻衝突，思考著退讓是否能迎來勉為其難的緩解，繼而與自身對話，企圖讓自己與自己和解，更讓自己與他人和解，最後通透人生執著的不必要，是而選擇放下，整體而言，文章脈絡是行雲流水的。但不可否認的，在我閱讀過程中，一開始我感到了滿滿的「沉重」，覺得人生很苦，不必要再如此了吧！不過，透過作者插敘式的故事節奏，逐漸明白了事實的真相，也讓情緒的喜怒哀懼隨之跌宕起伏，最後「彷彿」也明白了許多，很多不盡如意之事，或許也可以和解與放下吧！

此外，「溫柔」我以為是本書作者的最大特質，此書中段之後，無所不在的溫柔顯現，對父母、對婆婆、對丈夫……尤其在對自己成長中的孩子，作者母愛的噴發與堅定卻不逼迫的循循善誘，完全是古希臘劇作家索福克勒斯所言：「孩子是母親的生命之錨」的深刻演示，我也深信凡讀過此書之人，必能明白我的話語。我是如此領悟此書的，相信在您讀完後，也必然掩卷沉思而有那釋然之一笑才對。

●本文摘選自聯合線上出版之《彎弓》推薦序。