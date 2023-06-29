日本職人居家空間佈置技巧！打造生活儀式感

過度裝飾看起來就像在收納，如果想要凸顯裝飾物件，就必須留白

在視線正前方的位置，裝飾自己喜歡的東西，明明已經確實遵守這兩項祕訣執行了，卻總覺得哪裡怪怪的。如果你有這樣的煩惱，請試著從「裝飾過多」這一點進行檢視吧！

比方說基於自身喜好收集的酒瓶，如果將所有的收藏品，密密麻麻全部排列出來的話，在其他人眼中，就只是單純收納而已，甚至還可能有一種家中到處都是這些，很雜亂的印象。

當然，如果只是收納的話也沒有關係，但請在比較不明顯的位置進行收納。如果是要放在顯眼的地方做裝飾，某種程度的留白和清新感是必要的，請隨時牢記著「不要過度裝飾」這項法則。

也就是說，即使是喜歡的東西，避免一口氣全都擺出來會比較好。為了做出留白的空間，將其中的一部分放到收納空間裡，等待下一次替換裝飾品時有登場的機會，請用這種循環的方式來考量吧！

另一方面，增加過多裝飾空間也是NG的。家中有過多必須觀賞之處，還是會給人亂七八糟的印象。挑選特定的空間，也是活用裝飾手法，並讓人感覺放鬆舒適的重要技巧。

只是單純排列的話，稱不上是在裝飾

裝飾自己喜歡的東西時，一不小心就會犯的錯誤，就是將收藏品直接排列出來。各位是否在添購喜歡的可愛物件或公仔之後，就立刻追加到裝飾之中，最後變成將所有收藏品全都擺出來的狀況？

不管東西再怎麼可愛，這樣的做法就是NG，完全稱不上是在裝飾。或許對你來說是增加了新的東西，外觀看起來也有了改變，但這樣不但無法呈現季節感，而且看起來都是同樣的氛圍。

正因為都是自己喜歡的東西，所以千萬不要只是單純地排列、擺出來，請好好地將它裝飾一番吧！接下來為大家介紹擺設裝飾的技巧。

收藏品整齊排列的狀態

包括達拉木馬或傳統工藝品等，這是以馬為主題的雜貨收藏。每個物件都很可愛，各式各樣的種類都有。這樣擺雖然感覺很熱鬧，卻給人雜亂無章的印象。即使改變排列的方式，也幾乎沒有什麼變化。

書名：《每個角落都好看的家提案：軟裝師都在學！21項日本職人傳授的空間佈置技巧×54個質感陳設練習》 作者：Mitsuma Tomoko 出版社：創意市集／城邦文化 出版日期：2023年03月21日

嚴選裝飾物件之後進行搭配

配合新年氣氛，從收藏品中挑選出以和風為主的物件，再搭配鈕扣麻布和花布進行裝飾。這麼一來不但可以讓空間留白，也呈現出季節感。

將收納和裝飾空間分開

首先最重要的事，就是將收納空間與裝飾空間分開。不管任何東西，只要是不會用來做裝飾的，全部都移到收納空間吧！

萬一家中沒有收納空間時，可以將物品裝進可愛的盒子裡，讓盒子本身成為一種裝飾物。

拉開裝飾物件之間的距離

好不容易選定了要用來裝飾的東西，但是數量太多是不行的。先試著大略擺放看看，再稍微站遠一點看、確認之後，再慢慢縮小物件之間的距離，這麼一來裝飾就會變得更加簡潔好看。

先回到零的狀態

變更裝飾的時候，不要只是單純替換個別物件，必須將所有物件移開，呈現空無一物的狀態。如果只是替換其中一部分，不但無法有太大的改變，還會讓物品慢慢增加。收納時，去除灰塵等維持乾淨的手續也是很重要的。

●本文摘選自創意市集出版之《每個角落都好看的家提案：軟裝師都在學！21項日本職人傳授的空間佈置技巧×54個質感陳設練習》。