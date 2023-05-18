雙語教育燒進校園，會抹殺母語使用嗎？孩子會出現自我認同問題嗎？

文／陳超明

雙語教育影響母語教育？

在台灣，由於價值選擇（學習外語本身就是一種價值選擇，哪一個外語對我們比較實用？）及國際溝通趨勢（歐盟、東南亞聯盟都是以英文作為工作語言），我們採用「國語」與「英語」做為學校雙語教育的使用語言。然而，使用這兩種語言，並不會影響到孩子本身對於母語（如台語、客語、原住民語、新移民語言）的使用與認知。

母語的流失，並不在於國語與英語的作為課室語言，而是我們對於母語的使用環境與各個族群對於自己語言的重視程度，如果在自己族群中，不強調母語重要性，如何喚起孩子對自己文化與語言的認知？

我在家裡一直要我小孩能夠講台語、看台語連續劇、與家人講台語，即使在學校使用國語與英語，他還是能夠使用台語。誠如前面歐盟研究，孩子在早期階段可以學會三種語言。語言學習與環境及使用有關，與智力無關。

推動雙語教育不等於要把國人的母語文化連根拔起，更不是要求每個人都成為「英文母語人士」。但現在的雙語政策缺乏完整藍圖，教育部沒有讓學校、家長端了解政策初衷，才會產生亂象、誤解。有人就誤以為國中小全科都要用英文學、課本也要全英文，開始擔心母語、中文能力會被弱化。

雙語政策核心精神之一，是改變學生對英語的態度，讓學生知道英語不等於學科，更應該是一種生活工具。只要學生在日常生活敢說、敢講英文，雙語教育就成功一大半。一個國家不需要每個人都具備英文專業，只有少數從事國際外交或學術交流的人才需要「精通」英語，絕大多數人只要能在出國旅遊、國際貿易時溝通順利即可。母語和英語並不衝突，可同時並進。

書名：《雙語教育大未來：掌握最新趨勢與發展，讓孩子在教學實驗場中勝出！》 作者：陳超明 出版社：聯經出版 出版日期：2023年5月11日

國際視野的提升

另一個重要精神是開拓國際視野、學習包容和尊重多元文化。從國外推動語言政策的經驗，保留母語文化和雙語教育並不衝突、可以同時並進，例如歐盟實施多元語言政策多年，他們認為國家內部可以講母語，但在公開國際場合還是使用國際最常用的英語；英國推動三語政策，也希望國人在母語（英語）以外，多學一種歐洲重要語言、一種少數語言，體現對多元文化的包容和尊重。

不只歐盟，東南亞的新加坡、馬來西亞，以及從未被英語系國家殖民過的泰國，這幾年也都如火如荼地推動雙語政策，背後目的都是要培養國際雙語人才。雙語教育另一個重要精神是開闊國際視野、學習包容和尊重多元文化。保留母語文化和雙語教育並不衝突、可以同時並進。

推動雙語政策，更不代表我們的母語會因此消失。我走訪過多所偏鄉國中小學，不只都市，偏鄉家長反而更期待公立學校導入雙語教學，因為家裡無法提供這些資源，希望學校可以弭平差距。一名台東家長就曾跟我說：希望孩子在學校多講英文，有機會走出去看世界，母語不用學校特別教，在家裡聊天就能生根。在日常生活，大家還是會繼續用母語交流，如果有人批評下一代的國文能力變差，不該是雙語教育揹這個鍋，更應該思考國文教育是否出了問題，也不能忽略3C產品、智慧科技與社交媒體對國語文的「負面影響」！

雙語教育讓孩子更重視自己的母語

反而，孩子使用兩個語言，回過頭來，才會重視自己母語，反思自己文化優點，這種跨文化（inter-cultural 或 cross-cultural）的學習經驗，對於強化自己的主體性及文化認同，更有幫助。我孩子在國中階段，就參加台語演講比賽，對於比較國外及台灣文化更有深層認識：為何每國國家飲食與生活習慣不同？為何有些國家對於男女性別認知不同？

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自我認同來自何處？

根據國外的研究，我們對於自我認同其實來自與多元方式，從政治、價值、社會互動、宗教信仰、工作、家庭關係、族群意識、職業、興趣、外表、語言等所構成，語言僅是代表構成自我的一個表徵而已。我認識不少英語非常好的國人（外交官、教授、各行業專家等），其英語能力不輸母語人士，但是他們還是認同自己是台灣人或中國人，從來也不可能認為自己是美國人（或英國人）。

父母態度及家庭互動：母語及認同的關鍵

我們孩子的自我認同，很多是來自父母及家庭的互動，試問在台灣從小在雙語幼稚園或全英語幼稚園學習的孩子，哪一個人會認為自己是外國人？我孩子小學在美國舊金山一家有名的國小就讀，他一回家就告訴我，「全班只有他是台灣人！」他從來沒有因為語言的使用而產生自我認同問題，也沒有因此減弱他學習台灣話的動機。問題在於父母態度及家庭互動，這才是母語及認同的關鍵所在。

●本文摘自聯經出版之《雙語教育大未來：掌握最新趨勢與發展，讓孩子在教學實驗場中勝出！》。