復仇劇天花板《黑暗榮耀》強力宣告：失敗的復仇是沒有意義的！

黑暗榮耀──我們等到春天再死吧！

體育館裡，有人嬉鬧，有人漫不經心，有人正在傷害另一個人。然後，眾人笑著離去，留下奄奄一息的人。

一息尚存的她腦海中必然有過很多念頭，她有辦法逃離慘無人道的凌虐嗎？有誰可以幫她嗎？不然就這樣死掉好了，一了百了！在她求生不得、求死不能時，她決定踏上復仇這條黑暗又漫長的路。

她叫文同珢（宋慧喬飾），以報復朴涎鎮（林智妍飾）為目標活著。

從那刻開始，她所做的一切都是準備，打工賺錢是準備、上大學考上教職是準備、跟學長朱如炡（李到晛飾）圍棋對弈是準備，足足準備了十幾年才能夠站在曾經霸凌她的人面前。這群加害者卻幾乎忘了她，包括以前對她做過殘忍的事蹟。

沒有受到任何懲罰，朴涎鎮成為氣象主播，還跟建設公司老闆結婚、養育一個漂亮的女兒，全宰雋（朴成勳飾）是高爾夫球場的老闆，李蓑羅（金赫拉飾）成為新銳畫家，崔惠程（車珠英飾）當上空姐，孫慏梧（金建宇飾）是全宰雋的私人助理跟司機。沒有人不幸，甚至都過著如魚得水的揮霍生活。

文同珢的陰鬱寡言與他們歡快享樂是極大的諷刺與對比，好像認真的人就輸了。但她是認真的。看文同珢一步步執行復仇計畫，像是在觀看她下圍棋一樣，從棋盤的邊緣往中間，掐準時機調到世明市當朴涎鎮女兒睿帥的導師，好好圍起自己的地，同時又破壞對方的地盤。越來越多人變成她的棋子，沉默卻猛烈的攻勢讓朴涎鎮嚐到敗陣的滋味。

只想著自己永遠生活在永晝的涎鎮，未曾去想將人送入黑暗的永夜的罪大惡極，面對文同珢的復仇，像是看見從棺材裡爬出了活死人，只想用高跟鞋狠狠把人踹回棺材裡，永遠埋葬起來。

如果要對惡人說些感謝的話，我想必會說，謝謝你壞到骨子裡，讓我不會對你產生一絲憐憫。一個是涎鎮、一個是同珢的母親。見錢眼開、出賣女兒如魔鬼般的母親，無疑是同珢人生中第一位加害者，親手將她推下廢墟，在她心中留下深深的傷口，也因為有著切不斷的血緣，才能夠做出絕望的報復。

當朱如炡問她，為什麼要復仇？那是毒，會讓人生變成一片廢墟。我也跟著輕輕笑了。如果是早就在那裡的人怎麼會就此停手呢？文同珢也早明白，應當付出龐大的代價，畢竟她傾盡所有只為準備這場榮耀的復仇。

我們跟著文同珢反覆咀嚼著復仇。如果疤痕永遠無法抹滅，復仇到底可以帶給我們什麼？復仇或許會把人生變成廢墟，但它卻可以把文同珢帶離高中的體育館，讓受傷的她永遠停留在那個時刻。回歸榮耀對她而言，是回到起點讓停滯十八年的時間齒輪再度轉動起來。

當離開滿是痛苦回憶的體育館，也才有辦法看見身邊陪伴的人。高中時想幫助她卻丟了工作的保健室老師，工廠宿舍裡怕吵到念書的她而踮起腳尖輕輕走路的同事，復仇時擔心她沒有吃飯想要逗她笑的跟監阿姨，為她跳行刑舞的劊子手學長，默默掩護她的房東太太，都站在她這邊無條件幫助著她。

只想一了百了的時候，遇見願意拉你一把的人，說句：「好冷，我們等到春天再死吧！」就足以讓人繼續活下去。

【我還想說的是……】

先說結論，《黑暗榮耀》是復仇劇的天花板！

首先，復仇很累人。第二，復仇很花錢。最後，我必須要殘酷地宣告，失敗的復仇是沒有意義的。

必須了解復仇，才有辦法寫好一部豐富飽滿的復仇劇，有著憤怒、焦躁、嫉妒、自卑、懊悔、悲傷、痛苦等種種情緒，藏在每個角色的行動與對話中，觀眾被黑暗又懸疑的氣氛吸引住目光，角色間衝突的緊繃又讓人喘不過氣來，猜不透劇情下一步，或是想快點知道有沒有成功復仇，於是一集接著一集看下去。

書名：我的機智韓劇生活：55部韓劇心動手札 作者：王喵 出版社：新經典文化 出版日期：2023年5月4日

跟著隨劇情起伏的心情，我也想要她復仇成功，也願意成為與文同珢一起跳行刑舞的劊子手。

必須了解復仇，不只是策劃天衣無縫的復仇計畫。對於第一次寫黑暗復仇劇的金銀淑編劇來說，她明白大眾想要的是加害者的下場一個比一個慘，她也寫好寫滿給大家一個痛快。不過比起加害者們，她想必也不斷思考著受害者的心境，當自己痛苦想一了百了時，看見別人要自殺，就趕緊去救人，如此善良又容易心軟的人，為什麼會下定決心報復？什麼能撫慰他們過去的傷痛呢？

金銀淑編想要跟在黑暗中的人說，不管如何，我們活下去吧！唯有活下去，才能找到答案，看見寒冷黑夜裡閃爍的星星。

《黑暗榮耀》從劇本、導演到演員都值得大大讚賞，可以品味的細節太多了，無法一一拿出來好好唱名鼓掌，只能用一刷、二刷來表示我們對它的喜愛。

●本文摘選自新經典文化之新書《我的機智韓劇生活：55部韓劇心動手札》。