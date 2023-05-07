各大企業快來抄！世界最強組織——中國共產黨是如何攏絡人心？

文∕西村晉

最重要的任務：思想教育和學習黨規

先前屢次提到黨員在黨支部中學習，相信各位一定會想：「具體來說，他們到底都在黨支部學習什麼？」基本上，該教育和入黨前的教育，沒有太大差異。最重要的，就是政治思想教育與學習黨章、黨規。

在政治思想方面，由於每次更換領導人，就會出現更新的部分，因此就算入黨前已經學習了許多，但之後仍然必須繼續進修（例如1990年代入黨的人，入黨前就未曾學過「三個代表」的理論。2000年代入黨的人，入黨前就沒學過習近平思想。如果不學習的話，就不具備、無法理解這方面的知識）。

中國共產黨的黨章和黨規也時常會修正，因此必須持續學習。本書中也會提到一小部分黨章和黨規的內容。另外「重要政策」雖然不比政治思想、黨章與黨規重要，但有時也得學習。例如在2010年代後半，就舉辦了「反腐敗」與「法治」相關的學習與活動。

黨組織的成員之所以要持續學習，主要目的是因為要讓黨中央（也就是上層）的願景，滲透到組織的末端。中國是一個各地區的差異和特性都非常大的國家，不過在黨組織的理念、方針和活動內容上，每個地區的差異卻很小，並且有著一定的標準。例如在2010年代後半，他們要求黨員背誦的「社會主義核心價值觀」，不管是在北京、上海，還是在鄭州、西安，基本上內容都一樣。

至於學習的方式，據說是混合了課堂聽講與討論發表的形式。不只是在黨支部的聚會學習，黨員也必須要運用自己的時間閱讀文獻。也就是說，他們必須要自學。除此之外，黨支部裡也會補課和輔導。我聽參加的人說，形式幾乎就像是在學校上課一樣，之後還會有類似講座形式的活動，要發表和討論。

黨支部必須要確認黨員的學習狀況，不過這與其說是現實，還不如說是「理想」、「應該如此」。此外，這類的學習與其說是為了累積知識，實際上是為了政治實踐，因此也必須評估「是否經過思想改造」這一點。 書名：《中國共產黨，世界最強組織：國家主席一人怎麼號令14億人？從灌輸個人思想到企業內部運作，是什麼在層層掌握》

作者：西村晉

譯者：郭凡嘉

出版社：大是文化

出版日期：2023/04/27

中國這個國家，社會變化非常快速，我認為其中一個因素，就是有「必須持續學習的人們」。無論年輕時再怎麼努力、學習到多少知識，那些知識也會變陳舊。有時候甚至會追趕不上現實的進步。更何況說到政治思想和經濟思想這類，與現實社會相關的知識，更是如此。

關於這個問題，我經常會覺得日本的中高年齡層，特別是高學歷的中高年齡層非常可惜。即便是頭腦不差的人，儘管在年輕時努力的讀書學習，但除了一部分專業人士以外，他們過了青年期後，大都會放棄學習。他們對於與自己的工作沒有直接相關的事，都還處在老舊的認知（最壞的狀況就是，就連和自己的工作有關聯的事，也不再進修學習。比方說，他們不學習電腦和網路的基本使用方式，只是一直使用傳真機）。

先不論中共黨員學習的內容是否中立，但是他們擁有不斷更新知識與思想的集團，而且這個集團支撐起政權及各界的社群團體，這就是中國很大的強項。

●本文摘自《中國共產黨，世界最強組織：國家主席一人怎麼號令14億人？從灌輸個人思想到企業內部運作，是什麼在層層掌握》