電動車、AI概念股能投資嗎？看準多頭、關注績效變化判斷進出場

文／梁亦鴻

多頭時進場，看季線和融資餘額

Q：有什麼指標，可以幫助我們判別現在的股票市場是多頭還是空頭？

A：有人主張當大盤連續上漲20%，就算是多頭格局；反之，則稱為空頭。但即便大盤是多頭，也不能保證進場買股票就一定會獲利；同樣地，大盤是空頭時，也不見得一定就不能買股票。因為在多頭時，一樣會有人虧錢；在空頭肆虐時，也常聽到有人績效斐然。

想知道是不是一個好買點，可以看大盤或個股的均線。所謂均線，就是在某一段期間，投資人買進股票的平均價格（也就是持股成本（註1））所形成的軌跡；目前市場上多數人的共識，是以季線來作為判定的標準。

季線代表過去這一季，投資人買進的平均價格，或說是平均持股成本。如果現在的指數或股價位置高於季線，這就表示市場目前是熱絡的，而且過去一季進場的投資人，大多數都處於獲利狀態。不懂季線、均線是什麼沒關係，我們會在第三天的課程裡詳細解釋。

【重點】季線=過去60天股民買股票的平均成本

當指數或股價高於季線時→交易熱絡（圖／寶鼎出版《3天搞懂股票買賣》）

當指數或股價突破季線時→可以進場（圖／寶鼎出版《3天搞懂股票買賣》）

Q：如果指數或股價快到季線，差一點點就突破了，這種時候可以進場嗎？

A：差一點點，有可能差很多喔！建議等到行情確立再進場，會比較好。試想你買衣服、鞋子都會一再地去試穿，非得要合身才會買；在買手機時，你也會上網搜尋各種相關的資訊，猶豫著是要買iPhone、GooglePixel？還是要SAMSUNG？為了1000、2000、1萬、2萬元的商品都會花時間去停、看、聽了，那麼一張好幾萬元的股票，為什麼不能等到適當的時機再出手呢？

所以不妨等一等，待突破季線確定漲勢時再進場，才是比較保險的做法！

Q：那之前介紹的成交量呢？也可以當作股民們進場的參考指標嗎？

A：當然也要參酌，只不過有時候量有可能是被做出來的。

我們先從突破季線講起。假設現在季線是14220點，主力最後一盤做上去爬到14200點，就會有人認為「過季線、可以買了」，結果主力第二天開始出貨！因為主力認為愛看技術分析的投資人會跟進，正好讓他們獲利出場。

另外，外資的習慣是買滿，手頭上有多少籌碼（註2）就買多少股票。如果外資今天不買也不賣，那就沒有成交量；如果外資今天賣100億股票，就代表有人買了100億股票，一買一賣間，感覺上量好像很大。所以「量」是有可能被做出來的，讓散戶追高。

Q：還有什麼其他方法可以輔佐判斷嗎？

A：除了指數、均線和成交量，還可以觀察融資餘額（註3），這是很好的輔助方法。

由於目前法人不能夠融資買股票，融資餘額顯示出散戶借錢買股票的熱絡程度，是散戶指標。不過，融資餘額也是一個相對性的數字，沒有辦法指出到達哪一個量，就是所謂的「危險大量」。例如就大盤12000點到15000點來看，大約2300億到2700億的融資餘額是相對適中的。

書名：《3天搞懂股票買賣（最新增訂版）：「靠股票賺錢」需要的常識，一問一答間，輕鬆學起來！》 作者：梁亦鴻 出版社：寶鼎出版／日月文化 出版日期：2023年5月4日

貴精不貴多，抓趨勢和話題進出場

Q：每一個階段都會有熱門股，而2022年之後，討論度最高的臺股，應該就是像電動車、人工智慧等概念股吧？

A：在節能減碳的國際潮流之下，電動車的確是近幾年來討論度最高的議題。由於所謂的電動車，是以電池為儲能和動力來源，藉由馬達驅動之車輛，所以，涵蓋的範圍，就不只是電動汽車（例如Tesla特斯拉）而已，還包含電動機車（例如Gogoro、光陽），甚至於電動自行車也算是電動車的族群。而電動車產業，主要分為三大類，分別是電池、電機以及汽機車。根據DigiTimes的研究資料指出，電動車的產業鏈可以分為：上游的電池材料之製造及供應商；中游為電動車輛零組件的製造及供應商（包括大功率電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達與電源供應器等）；下游是電動汽機車與電動自行車的製造商（提供成品）。

未來電動車的發展趨勢，主要將聚焦於電池技術與先進車電等供應鏈。在臺股當中，較為知名且受關注的電動車概念股，有鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、正新（2105）、裕隆（2201）等；因此，投資朋友若想要追蹤電動車這個產業的趨勢變化，就可以關注相關個股業績的變化，作為進出場的根據。

電動車產業鏈（圖／寶鼎出版《3天搞懂股票買賣》）

【INFO】臺股電動車概念股：鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、正新（2105）、裕隆（2201）等。

而2023年年初，ChatGPT的橫空出世，讓大家見識到人工智慧（AI）運用層面的無遠弗屆！ChatGPT的用途很是廣泛，跟之前虛擬貨幣、元宇宙、NFT等炒作一陣子就很快退燒的議題截然不同，ChatGPT帶起的AI應用熱潮，不只是各種產業都在關注、討論，連教育現場，都害怕AI的「侵門踏戶」，會讓老師的功能逐漸「式微」。投資人更是發揮想像力，讓原本投資主軸只限於IC設計族群，竟在諸多報導的渲染之下，相關供應鏈也跟著「雞犬升天」了。

那麼熱門的ChatGPT概念股包括哪些呢？讀者可以篩選能見度高、業績好且價量齊揚的個股。例如2023年春天，關於ChatGPT概念股，法人著墨較多、也提出較多研究報告的個股有：代工AI晶片的台積電（2330）、IC設計服務的創意（3443）、伺服器遠端管理晶片公司的信驊（5274）；搶攻5G邊緣伺服器市場的廣達（2382）、緯穎（6669）與鴻海（2317）；散熱模組雙雄的奇鋐（3017）與雙鴻（3324）；以及網路通訊的智邦（2345）與明泰（3380）等個股，都是比較值得長期關注的個股。

（圖／寶鼎出版《3天搞懂股票買賣》）

註1：「持股成本」就是指投資人買股票時所花的費用。假設小王買了一張台積電的股票，當時購買的價格是一張215元，所以，小王的持股成本就是215元×1000股=21萬5000元臺幣。

註2：常常聽到法人籌碼、主力籌碼、外資籌碼、籌碼分析等等，「籌碼」兩字的應用相當廣泛，通常就代表財力多寡，例如：成交金額、成交張數，有時候也會用來形容投資策略。

註3：散戶可以借錢買股票，融資餘額就是全體投資人借來買股票的資金總額。融資餘額高，表示投資人借了更多錢來買股票，或者借錢買股票的人愈來愈多；相反地，借股票來賣的行為則是融券。因為一般法人不能融資融券，使得融資餘額和融券餘額成為有多少散戶進出股市的指標！

●本文摘自寶鼎出版／日月文化之《3天搞懂股票買賣（最新增訂版）：「靠股票賺錢」需要的常識，一問一答間，輕鬆學起來！》。