中國威權滲透臺灣媒體？網軍攻擊下，臺灣新聞自由的挑戰

文／簡余晏

捍衛臺灣新聞自由，即是捍衛民主！

最近的新聞愈來愈魔幻！臺灣的小學生出現在中國兩岸一家親的春節節目唱歌，居間協助者竟為媒介；荷蘭《人民報》前駐中記者弗拉斯坎普（Marije Vlaskamp）撰文指控，遭中國人士設局誣陷為恐怖份子，過程驚心；不只如此，香港記協證實多家新聞機構記者近日同遭跟監，危及人身安全……上述影響新聞自由的案例，均指向「中國因素」。

因為中國的影響，媒介成為學童向威權輸誠的幫凶？荷蘭記者只因採訪中國議題便遭威脅，香港不只記者人人自危，壹傳媒創辦人黎智英至今仍身陷囹圄。每年五月三日為世界的「新聞自由日」，新聞自由本是民主社會的第四權，記者因此被稱無冕王。但，在威權與民主對戰的自媒體時代，究竟誰有能力主導大眾傳媒？是閱聽人、報老闆、記者與守門人？或者，竟是中國官員能主導影響？威權政體透過什麼管道與手法影響民主社會的媒介？如果威權國家能伸手進他國，那麼，民主臺灣的「新聞自由」與往昔相比，是進步或倒退？

為了尋找答案，筆者近年走訪以色列軍方電臺、巴勒斯坦官員、拉脫維亞的「北約戰略傳播卓越中心」等，也逐一訪問新聞界資深媒介工作者、兩岸新聞參與者。討論主題從強國弱國的資訊戰策略，威權擴散對他國的滲透，再聚焦到中國威權對臺灣新聞自由的影響。受訪者多為媒介人士，本書整理了這些年的對談，書寫為威權與民主間的新聞故事。

當年曾有電視臺購買臺劇《霹靂火》在中國播出，雖然播出前依慣例會將中國政權不喜歡的內容剪掉，沒想到，男主角秦揚說了一句：「臺灣是一個民主的國家」，這句話意外沒有刪除直接播出，導致電視臺幹部遭約談，買片及審片的人全都受調查，險些惹上牢獄之災，最後電視臺被嚴重警告再犯即「撤照重懲」，事後，該臺決議今生再也不買臺劇。

「沒有新聞自由的中國來給臺灣媒體人好處，記者就是他養的，你的新聞就姓黨！」這是為五斗米折腰的媒體人之悲哀，受訪名嘴提到，原本本土廣播電臺這些年竟改播中國歌曲，主持人時常就念念中國提供的稿子，甚至，他親眼看到統一促進黨精神領袖白狼走進本土電臺大談特談。早年，一兩百萬元可以草創一個地下電臺；沒想到現在中國一次的廣告置入費用就兩百萬元，比賣藥還好賺。甚至，兩百萬元可以讓沒執照的電臺買發射器干擾FM頻道，主持人被收買之後，聽眾當然也受影響，這是意見領袖的收買與滲透。

有錢能使鬼推磨，人民幣在臺灣買到新聞與流量，早些年，中國各省市由國臺辦統整，以一次數百萬元廣告費給報社稱之為「魅力城市系列」，安排中國省級官員來臺受招待並專訪。時至今日，中國在媒體領域完全建立掌控的系統，透過這套機制推播有利威權的訊息，建立媒體的「產銷生態控制」。一位廣播人透露，中方是透過「臺灣代理人」來電臺聯繫，資金經中間人無違法之虞，經費充裕所以節目做得精緻，談對岸的藝文青創新創，甚至直接招待臺灣青年去福建遊樂參訪，節目還特別把中國用詞修飾剪掉，讓節目內容更有吸引力。

中國透過生意、補助、金錢遊戲影響媒介老闆，進一步媒介幹部配合中方政策。傳媒生態鏈則從代理人到現在可直接指揮，甚至記者主動配合噤聲。進一步，透過網紅直播贊助資金，只要內容傾中就有聲量與斗內，反之則網軍來攻，恩威並施。

書名：《入侵編輯臺：中國威權滲透如何影響臺灣新聞自由》 作者：簡余晏 出版社：前衛出版 出版日期：2023年5月3日

威權和民主的空氣如此不同，但威權政體卻利用民主社會的便利多元，以此干預新聞自由，讓臺灣的上空籠罩著威權的聲音。在共機單日出動91架次軍機擾臺的2023年4月這一天，竟有多家媒介受對臺辦新聞部門要求，真的配合採用其官媒《央視》的內容角度來報導新聞。雖然本書不少受訪者表示有所自覺且反擊，但，擔任記者風險逐日高漲，如2022年全球被監禁記者人數達歷史新高533人，中國更是全球最大記者監獄關押110人。

臺灣的新聞指數2022年全球排名38，另外，美國「自由之家」的自由度及社會多元評比更以94的高分位居亞洲國家第二名，來自全球20國75家國際媒體派137名記者駐臺。臺灣正站在威權與民主對壘的最前線，這場滲透新聞界的較勁不只在海峽中線，已進入街頭巷戰。如同北約戰略傳播卓越中心的建議，在資訊戰的最前線不宜養網軍以眼還眼，最好及時公布最新的網攻帳號及假訊息資訊，避免回聲室效應影響民主品質。展開識讀教育之餘，筆者建議政府與民間加強資訊演習，並規畫臺灣版的塔林手冊。

●本文摘自前衛出版之《入侵編輯臺：中國威權滲透如何影響臺灣新聞自由》。