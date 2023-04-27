《她所承載的一切》一個陳舊布包，如何見證女性黑奴的掙扎與苦難？

文／許菁芳

如果有一天，你必須要跟至親永久分離，你會為他們準備什麼東西？

《她所承載的一切》從這個簡單而憂傷的問題出發。尤其令讀者難以忘懷——甚至不忍卒睹——的是這個問題的提問脈絡。與至親分離已是憾事，但本書的背景卻是一對黑奴母女，她們不僅被迫分離，尚且受人奴役。母親準備一個舊布包，裝有一件破衣服、三把胡桃與一縷自己的頭髮，是她全心的愛，送給從此再也不曾相見的女兒。

本書主角便是這個來自近兩百年前的陳舊布包。在舊貨市場輾轉流傳，最終落入歷史學家眼前。布包看似平凡無奇，但對於懂得識讀的人來說，它所承載的意義非凡。

布包的非凡意義，第一個層次是它作為實物的存在，為歷史上難以留下記錄的一大群人，留下真實而見微知著的見證。身在二十一世紀的我們恐怕難以想像，數百年前的美國黑奴如何被抹滅在歷史之中。我們每日每夜吃穿用度無一不留下紀錄，實體與數位足跡處處可見，身外之物之多使斷捨離成為顯學。但在十九世紀的南卡羅萊納州（South Carolina），布包的主人蘿絲，本人就是被視為財產的奴隸，如何能擁有、保留、罔論傳承財產？沒有財產，沒有任何物品能夠擁有，又如何留下證據證明她的存在，以及她所付出的勞心勞力創造了任何事物，而她與她的黑人同胞所經驗的苦難有該如何被世人所承認？甚至，令人髮指的是，即使後人能在任何檔案資料當中窺得她與其他黑奴的身影，這些紀錄無一不是「染血」的文件：出生紀錄、買賣帳單、食物或衣服配給、死亡數據——每一項紀錄都是以為奴之人的生命與苦痛作為代價。他們的生活、關係、感受乃至於愛，不會留下紀錄。

這也是為什麼這個布包如此重要。在文字空白之處，我們異常地需要物質的痕跡來輔佐。因為有了這個布包，我們因而可以描繪、想像蘿絲與她的女兒艾緒莉，她們不只是財產清單當中的一行字，不只是一項買賣，當然也不只是又一個受苦的女性。她們是愛的主體：去愛，以及被愛，布包因母親愛的行動而存在，因女兒被愛的感受而留存。布包曾經包裹一份愛，乘著一份愛來到後人手中。

若說，布包第一個層次的意義是為母女之愛與人類歷史做見證，它第二個層次的意義，則是物質的。布包之意：首先是塊布，其次是「包」，包裹數項物品。這兩項物質都值得讀者細細品味。

布的特性是柔韌、脆弱，但延展性強，往往承載許多家庭記憶。人人大約都擁有過一塊安撫巾、一條午睡小毯毯，或者一件童年鍾愛的洋裝或泳衣。布織品的構造也象徵連結，從線、面到一個整體，多項元件交織而成，覆蓋人的身體，給予保護與裝飾。這使得布品在各個時代與各種文化中都發展出代表性。布品的這些特性也與陰柔的母性相和諧，讓本書主角——蘿絲為女兒準備的那個布包，以及她打包的一件破衣服——特別具有穿透人心的力量。衣物覆蓋女兒小小的身軀（艾緒莉與母親分離時年僅九歲），布包包裹來自母親的支持與保護。這些布織品流傳至艾緒莉的孫女手中，又由孫女茹思親手繡出物品清單。母系的能量，在棉線與布料之間綿延悠長。我作為新手媽媽，閱讀本書，才意識到為何家裡在小孩出生後各種衣物、毛巾、被褥以指數倍速成長——因為布就是愛。若有人愛你，那人便想用一塊布，將你包起來。

布包之「包」，其內容物是破衣服、胡桃與一縷母親蘿絲的頭髮。其中，那三把胡桃（three handfulls of pecans），尤其值得讀者注意。胡桃的營養價值高，儲存蛋白質、纖維、脂肪、營養素與維生素，「天生就是為冬季準備的食物……是艱困時期的安全保障」（p.248）。這是給女兒的緊急布包，體積小而熱量高的食物，對於剛被拍賣而飽受驚恐的小女生而言，不僅要為她舒緩飢餓，也要為她帶來情緒安慰。在那個時代，身為奴隸，飢餓與食物匱乏是常態，因而這幾把可以握在掌中的胡桃，確實傳遞了無比的關心。在十九世紀中葉的南卡羅萊納州，胡桃並不常見，還是具異國風情的舶來品。蘿絲應該是因為在廚房工作，才有機會接觸到這特殊的堅果。很可能這正是她暗中收藏的原因：這是母親小心翼翼積攢下來的食物，讓女兒緊急時刻能夠依賴。想及此，這深褐色、堅硬而不起眼的果實，令人肅然起敬，它恰好忠實反映一位黑人女性堅實、平常卻非凡的母愛。或許這也是為何非裔美國人的傳統食譜中，胡桃向來是熱門的甜點主角——甜蜜而豐腴的愛，透過食物傳遞。

翻閱書中的胡桃食譜，軟餅乾（cookie）、奶油球餅（nut butter balls），除了胡桃外，再加奶油、酥油、紅糖、楓糖、砂糖與香草糖，光看都牙痛。我想到我到美國讀書的第一年，落腳芝加哥，在黑人大媽掌廚的餐館（diner）中首次領教了胡桃派（pecan pie）的厚重甜膩；那時我不喜歡胡桃派，嫌它熱量太高，但我現在興起一份尊敬。是我不懂非裔美國人的歷史。太甜太胖正是重點，胡桃系的點心本來就該又甜又胖——這是黑人母親們溫厚的風度，曾經受難，愛要加倍。這塊土地使其為奴、投以苦痛，然母親們以糖與蜜加倍奉還。這個版本的以德報怨，令人熱淚盈眶。

作者緹雅・邁爾斯（Tiya Miles）專精美國史研究，她從平凡無奇的布包出發，寫了這本關於女性、奴隸與種族、物質乃至文明的書。本書是史學者的嚴謹之作，架構完整，洞見獨到，考究詳實。優秀的史學者也必然是高明的說書人，全文流暢，其規模雖龐雜，但章章扣緊主軸，娓娓道來，引人入勝。奴隸的歷史其實是巨大的悲劇，信手捻來的細節令人心驚膽跳，但作者有一種溫厚之風——或許因為邁爾斯本人也是一位黑人母親，也有可愛的女兒。這是一位心中有愛的母親，為另一位心中有愛的母親的書寫。讀者可以感覺到，她的忠實紀錄並非為了指責或復仇，而是為了在毫無人性的災厄當中尋求愛。

為奴的歷史苛待非裔美人，但非裔美人不只是奴隸。他們真實活過、受難過、愛過。愛能夠穿透歷史暗夜，在黑色大陸上留下見證。曾經有一位母親名為蘿絲，她與她的小女兒被拍賣。她為女兒準備了一個布包，打包她的愛。這份愛能夠穿透時空，超越限制，來到臺灣的讀者面前。

這份愛與其所照亮的一切，也就是：她，所承載的一切。

●本文摘自臺灣商務印書館之《她所承載的一切：艾緒莉的布包及其所見證的奴隸時代》。