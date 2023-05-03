恐慌症、PMS、憂鬱症──明明是自己的身體和心理，卻有太多自己無法控制的地方！

文／瀨尾麻衣子

醫生曾說，就是因為一直在意身體才會發作。為其他事情分心、或是注意力沒有放在自己身上時，就不容易引起發作。PMS的怒氣或許也有些類似。藤澤此刻發出的只有嘆息，怒火似乎已經消失了。

午休時間過後，藤澤因為貧血而早退。社長說「最近流感也開始流行了，今天就早點收工吧」，於是下班時間提早到四點。

以前的我遇到提早結束工作的日子，一定會雀躍不已，想要呼朋引伴去喝酒，或是去探訪新開幕的店。

然而現在的我卻想不到任何點子。可以回到最能安心的家裡當然很好，不過即使在家中，我也沒有想做的事。

自從那天恐慌症發作以來，生活就完全改變了。

辭掉工作之後，接下來必須做的，就是取消各種行程：為女友生日訂的餐廳、和好友約定的烤肉、髮廊、還有之前每星期會去三次的健身房。不論是多麼小的預定行程，對我來說都成為純粹的恐懼，沒有任何一件是我能辦到的。

既然不能出門，應該可以看書或看DVD，但我也打不起精神去看。生活中已經沒有任何想做的事。我不知道活著還有什麼意義，只是反覆著一天結束時才能鬆一口氣的日子。我也完全不明白該怎麼做才能回到過去的自己。

我不只是無法外出，甚至不再讀書或聽音樂，空閒時間做的事，就只有上網瀏覽恐慌症患者的網站。雖然覺得看這些也只會加深不安，但我無法不去搜尋自己的病會變成什麼樣子、患有同樣病症的人狀況怎麼樣。

恐慌症相關的網站有很多。

有的在批判醫院，宣稱醫院只想灌病人藥，一旦服藥就會苦於戒斷症狀。

有的毫無科學根據地主張：只要攝取鐵質就能治癒。只要喝花茶就能治癒。只要去矯正牙齒就能治癒。

有的很正面，認為得到恐慌症讓自己瞭解什麼才是最重要的；有的則很悲觀，宣稱自己還不如去死。有的很溫和地主張慢慢去適應，也有的強硬主張恐慌症是心態問題，絕對不能輸。

對於恐慌症的看法各不相同，病患當中也有各式各樣的人。

我不知道什麼才是正確的、什麼才是可以信任的，不過我並不打算活很久。雖然不想死，但是我也不想一直過著看不到未來、毫無樂趣的孤獨日子。如果戒斷症狀很痛苦，那就乾脆直到死前都繼續服藥。最重要的就是不要過得太痛苦。也因此，我毫不猶豫地服藥。

回到家，打開電腦，昨天看的網站直接跳出來。這是二十多歲的恐慌症患者寫的部落格。

得到恐慌症之後過了三年，終於被診斷出憂鬱症。光是活著就覺得好痛苦。

嗯，一定很難受吧。恐慌症的人併發憂鬱症的比例似乎超過五十％。我沒有自信不會加入那一半。想到現在的症狀要是再加上憂鬱症，自己不知道會變成什麼樣子，我就感到恐怖。 書名：黎明前的全部【本屋大賞冠軍《接棒家族》作者療癒力作】

作者：瀨尾麻衣子

譯者：黃涓芳

出版社：尖端出版

出版日期：2023/04/07

所以我會逼迫自己去上班，在一天結束時即使感到麻煩也要洗澡，努力不讓生活變得更紊亂。

我因為感到心情越來越消沉，便關上網頁不想繼續看網站。這時我忽然想起藤澤的事，於是就在網路上搜尋PMS

我過去雖然沒有在身邊察覺過，不過看來有很多人為PMS所苦。有人和藤澤一樣無法按捺焦躁的情緒，也有人明明不傷心卻激動地狂流眼淚，另外也有人會失去活力而幾乎無法動彈。

恐慌症、PMS還有憂鬱症──明明是自己的身體和心理，卻有太多自己無法控制的地方。

我因為眼睛也開始累了，便關上電腦螢幕。

雖然沒有胃口，我還是吃了Calorie Mate能量餅乾，洗了澡，刷牙並服藥。

服藥後進入棉被，身體就會感到輕飄飄的。這是很舒服的浮游感。沉浸在這種感覺當中慢慢睡著，是我唯一喜歡的時間。只有睡覺時才感到幸福的人生，或許滿寂寞的。不過今天當我順利壓抑藤澤怒氣時，我也感到心情稍微變好。我腦中想著這些，逐漸陷入夢鄉。

●本文摘自尖端出版之《黎明前的全部》。未經同意請勿轉載。