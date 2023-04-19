范疇讀《紅色賭盤》：驚心動魄地將一個時代抽絲剝繭，呈現血淋的真實。

文∕范疇

該怎麼介紹這本書呢？從政治角度切入？從人性角度切入？從家庭關係、男女關係角度切入？

這不是一篇來自陌生人的書評或閱後報告， 因為我熟識作者沈棟，也曾在外圍遠觀過這本書中所敘述的真實故事。因此，我讀這本書的時候是脊梁冒汗的。過去的所有點、線、模糊景象，突然有如在鏡頭的快速對焦下，成為了一張完整的清晰照片，甚至是一部橫跨數十年的實境記錄片。

如果你懂中國，那得看這個故事；如果不懂中國，更該看這個故事。大家都知道中國「水很深」， 政治水深、商業水深、人際關係水深，政商關係水更深。就好像你看到水深三十公尺以為到底了，沒想到再往下，三百公尺都還不見底；再下去，三千公尺都還踏不到地。這本書，說的就是一個足足有三千公尺深的真實故事。有關解析中國政治、政商現象的書很多，但透過真實的感情、家庭、政商際遇，如絞肉機一樣地絞出真實肉質，放到顯微鏡下供你細看的書，我想僅此一本。

在中國時，經常有機會從門縫看到政治拳擊擂台，或恰巧瞥見擂台上的戰況，但都無緣坐在第一排看完一整場拳賽。這本書，卻是完整描述了幾場拳賽的每一個回合的每一個細節，左鈎拳、右鈎拳、擊中對手腹部得分︙︙因為，作者沈棟就站在擂台上， 多半時候是必須眼光不離拳擊手的助理，有時也會被迫上場代打一局，但永遠沒有做裁判的資格。

書名：《紅色賭盤：令中共高層害怕，直擊現代中國金權交易背後的腐敗內幕》

作者：沈棟

出版社：今周刊出版

出版日期：2023/1/17

若從政治角度切入，粗看，這是一個驚心的政治權力故事—不只政治權力，也包括了兩性之間的權力；細看，這是一個取之不盡、用之不竭的中國政治邏輯寶庫。

若從人性角度切入，讀者可把自己置入書中各種真實場景，把自己虛擬成故事中真實人物的「人設」，然後不妨自問，如果是你，你會怎麼辦？

從家庭關係、夫妻關係、母子關係、父子關係的角度切入，讀者會看到一位女性「造王者」(King Maker)和一位男性「原則男」之間，交織而出的一部時代故事，一個巨大政治背景下的倫理糾結真人秀。

《紅色賭盤》一書雖然已經在全球出版了十四種語言的版本，但全世界也只剩下台灣能夠以方塊字印出這本書。看得到這本書的讀者，也算有緣。

●本文推薦書為今周刊出版之《紅色賭盤：令中共高層害怕，直擊現代中國金權交易背後的腐敗內幕》