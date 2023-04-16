BTS防彈少年推薦暢銷作！你也對一成不變的生活感到無力嗎？

文／學字的人

無力的一天

媽媽對感到無力的女兒這麼說：「人生很長，即使今天覺得無力也沒關係。也許明天、後天還是會感到無力，但絕對不會一直那樣的。」

未來比起你想像、預測的大大不同，會發生各式各樣的狀況。現在感到無力，是因為你認為未來和現在沒什麼不同，認為未來的人生也會和現在一樣沒有樂趣。現在讓你感到痛苦的不是今天的無力感，而是對於將來同樣一成不變的生活，感到無力且痛苦。

但不會那樣的。

不管哪一天，都絕不會一模一樣，所以今天感到無力也沒關係。如果對生活感到無力，或許是你已經用盡所有的力氣，或許是努力挑戰卻沒有獲得好的成果，努力付出的愛未能得到回報，努力思考的問題沒能解決。

用盡身上所有的力氣之後，你需要時間重新獲得力量，需要停下來重新整理，因此無力感才會降臨。雖然現在感到無力，但不要認為自己一點用處也沒有，現在的你是在為日後更好的日子做準備。

媽媽在二、三十歲時感到最無力，覺得沒有一件事情順心如意。然而，某天我突然想到，那都是因為我太急躁、太過求好心切，許多事都想要一次解決，覺得自己一定要完成很多事情。

年輕的時候就是這樣。覺得當下擁有的不夠，急著想要快點完成很多目標。比起自己能達到的實力和努力，想要做得更多，也想要得到更多，所以很快就會感到疲憊。

減少目標，減少求好心切的欲望，那麼自己能力所及的事情就會突顯出來。盡己所能，逐一挑戰，最後終會實現。消除急躁，就能找到讓自己安適的速度。

永遠不會太遲，不會有人責怪你。不會有人責怪你，只要你不責怪自己就好。

如果太自責，那麼說不定還沒達到目標，就心累放棄了，那樣只會更後悔。難道沒有盡全力嗎？不是第一也好，不是第二也好，只要能找到屬於自己的速度就好了。

如果現在覺得無力，就放慢一點速度。年輕是好的，雖然很快會感到疲憊，但感情和心境也很快就能恢復。不要太擔心，不要太憂慮，就算今天感到無力也沒關係。

播放自己喜歡的音樂，沉醉在旋律中，喝一點小酒，再慢慢計畫未來也不錯。

做自己想做的工作？還是穩定的工作？

兒子問父親：應該做自己想做的工作？還是穩定的工作？

父親這樣回答：「做自己想做的工作。」

生活中有自己想做的事，這是莫大的祝福。這個道理，隨著年齡增長，以後你會慢慢明白，因為隨著年齡增長，人會逐漸忘記自己喜歡什麼、想做什麼。

有想要達到的目標就是祝福。因為你終於有機會可以用自己的色彩去填滿自己的人生。

兒子聽了之後說：但若不是穩定的工作，而且說不定做得不好，在競爭中落後別人。如果過得比別人貧窮，即使是做自己想做的事，也不會幸福吧？

是啊，是有那種可能。

但人生不會如你所想只朝消極的方向前進，因為在這個過程中，你不會對自己坐視不管。

做自己想做的事，卻面臨經濟困難時，你會努力重新找個穩定的工作。無論任何情況，你都不會放任自己的生活不幸福，所以不用過於擔心，你的人生絕對不會不幸。

現在你需要的是大膽嘗試人生中可能再也沒有機會做的事，不管做得好或不好。

做了，你才知道自己適不適合，能不能做得好。也許試過之後覺得不怎麼樣，或者覺得還不如不做，那麼你就不會繼續做下去了。

嘗試後，或許比想像中好，感覺與自己的個性相合，比起以前做過的任何事都更能讓你發光，還能帶給你經濟上的富足，並且幫助你成為被別人肯定的人。那就代表你與那個工作很契合，努力工作就可以實現夢想。

試過才知道，不需要先入為主往壞處想：「如果做得不好怎麼辦？」這樣的想法一點幫助也沒有，也沒有任何意義。

做得不好怎麼辦？沒關係，再找其他擅長的工作就行了，只要帥氣地完成屬於自己的比賽就行了。

人生會不會太遲？永遠不會，人生只有幸福與不幸罷了。

如果在每天一成不變的生活中找不到存在的理由、找不到生存的意義，那麼重要的不是鞭策自己快速前進，反而是該停下來了。

停下來重新思考前進的方向。

書名：《明明過得不好卻裝沒事》 作者：學字的人 出版社：新經典文化 出版日期：2023年3月15日

這一刻你或許看起來落後別人，但你不會永遠停止，一定會找到正確的方向，再次前進，然後得到幸福。

就算和別人的方向稍微不同，就算速度不一樣，想法也不一樣，也會變得幸福的。

人生的速度並不重要。假設人們的共同目標是結婚，結得早，就能提早過美好的人生；結得晚，人生就越失敗。但我們都知道，人類的共同目標並不是結婚。

我們的目標應該是用自己的色彩描繪以自己為主的人生。在今天過得有意義又開心的同時，期待更豐富的明天，這樣的生活才是我們生而為人的目標。

那麼你的方向已經定好了。現在是這樣，以後也是。就做自己想做的事情吧。

那並不是一條輕鬆的路，或許比任何路都要艱難，但是走在那條艱難道路上的你並不可憐，我反而覺得你很了不起，走著只屬於自己的道路。

但是，如果你走在非你所願的路上，並抱怨人生不幸福，我會為你感到惋惜。

森林裡有很多樹，種類、模樣都不同。這一點都不奇怪，它們只是以各自的模樣存在。

即使跟別人不一樣，你也不是失敗者、不是逃兵。

選擇接近自己人生目標的道路，那會讓你的心境變得熱情，幫助你繼續努力生活。

如果有人問爸爸這一生最後悔什麼？我想是即使有可能失敗，我也沒去嘗試走自己想走的路，沒能說出心裡想說的話。

希望你將心中的夢想在現實裡打開，一步步去實現。

●本文摘選自新經典文化之新書《明明過得不好卻裝沒事》。