法律遇到就轉彎的特權身分，中共「紅色血脈」代表著什麼意義？

文∕沈棟

隨著我們事業的成長和在權力圈游刃有餘， 段偉紅希望我們加大進入黨內高層勢力圈的力道， 培植更多與紅色血脈的關係。李伯潭， 英文名David，就是我接近的紅色後代之一。李伯潭是當時中共政治局常委、全國政協主席賈慶林的女婿。

從二○○三年到二○一三年，賈慶林從事中國人民政治協商會議主持工作，負責領導中共黨的統戰部，掌控黨對社會非黨群體，如少數民族、宗教社團和企業界人士的領導。留著背頭(鬢角往後梳)，下巴寬張和大腹便便的賈慶林見人常帶微笑，性格隨和。傳說中的腐敗，曾是他傳奇仕途的標籤。賈慶林在一九九○年代後期，曾在北靠香港、與台灣隔海的福建省任副省長、省長直至省委書記。在他監管下，大規模走私活動可說是登峰造極，涉及數千台汽車、十億條計的外國香菸、成噸的外國啤酒和占當時國家六分之一進口量的石油產品，所有這些物品都是經由福建省沿海的軍用港口進入國內市場。

賈慶林的夫人、李伯潭的岳母—林有芳，時任福建省最大進出口公司董事長。我聽說當一九九九年著名的廈門走私案發後，那位素來談笑風生、健談開朗的林有芳，懼怕自己和丈夫會被調查，以致中風失語，隨後在北京住院養病多年。時至如今，林有芳和賈慶林從未被判決涉案，映證了在中國，犯罪是個政治問題，不是法律問題。

當時的中共總書記江澤民與賈慶林在一九六○年代於國家機械工業部工作時就相識，所以江澤民不僅保護了賈慶林的家族，而且還促成他的升遷。賈慶林於一九九六年被調入北京任副市長，一九九七年升為市長。二○○二年賈慶林進入九人政治局常委會，在江澤民於二○○二年退出中央領導崗位後，賈慶林成為江派系的代表，留任下一屆常委直至二○一二年。所以，當時段偉紅認為培養與賈慶林女婿李伯潭的關係，是物有所值的投資。

茅台俱樂部

李伯潭身高一百八，處處表現出當下中國成功商人的作派，著裝精緻且格調休閒， 混跡於北京社交圈，與藝術家、歌手及紅色血脈的年輕子女們都有交際。

李伯潭很明顯是借助老丈人的關係發家致富的，他藉由自己設在北京的兆德投資公司，在諸多實業公司擁有可觀的股份。在二○○九年十二月，他在北京開辦了茅台俱樂部。當時，正值北京、上海和廣州等地盛行開辦私人會所，有錢富豪均對此事趨之若鶩。在私密場所，隱私保密是主要特色，可以達成政治和商業上的交易而避開公眾耳目。紅色血脈忌諱在公眾場合炫富，但在私下關門聚會時，卻是樂此不疲。更重要的一點是，開辦私人會所最有利可圖的是經營人脈關係，尋求更多創富機會。

李伯潭的俱樂部設在北京市中心、故宮附近林蔭道旁的一座傳統四合院內，房子明顯屬於北京市政府的資產，他憑藉自己的賈丈人在北京市的餘威辦這事，不過小菜一碟。

跨進茅台俱樂部的大門，一張直徑超過七公尺的黃花梨木雕櫃檯首入眼簾，那可是中國市場上絕跡難覓的珍稀木材。在雕品之後，寬敞的步道引人進入四合院內精心布置的私密餐飲包廂。屋內裝飾了價值不菲的古董文物，至少也是高仿精品，體現了李伯潭一心追求的東方風韻。

李伯潭的俱樂部的最大賣點，是他與貴州茅台酒公司的背後關係，他曾是該公司董事會成員。憑借岳父賈慶林負責共產黨統戰部的機會，可以影響到茅台酒公司在貴州少數民族苗族聚集區的經營權益。憑借這樣的關係，李伯潭親口告訴我，他可以支配三分之一每年茅台酒廠推出的十年分茅台酒品。

賈慶林(左)與女婿李伯潭。(圖∕本報系資料庫，魏碧洲)

茅台酒號稱是中國國酒，各個政府機構都有自己的珍藏，例如解放軍、國務院和警察部門都有專版的茅台酒藏，有的窖藏酒每瓶可賣到十二萬五千美元之多。李伯潭賣的十年釀茅台酒裝在紅色瓷瓶中，我們稱為「紅毛」。我們圈子裡都不會碰一般商店出售的茅台酒，主要是由於中國國內仿真茅台酒包裝可謂絕對能以假亂真，以至於很多中國遊客到海外買出口的茅台酒帶回國，認為只有出口的茅台酒，才可以保證是貨真價實。

想要購買到李伯潭的「紅毛」茅台精品酒的人士，就必須加入茅台俱樂部，光會員年費就要價上萬美元。儘管如此，有錢也還無法保證入會，李伯潭會親自審查會員資格，確保會員都是重量級人士。這樣一來，茅台俱樂部會員成為北京一席難求的熱門資源。隨後，他在上海和沈陽開設分會，加入茅台俱樂部的「大腕」們包括鳳凰衛視董事長劉長樂、中國最大國營企業中國信託集團董事長孔丹、高科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲等。我記得有次在俱樂部飯桌上碰見一位面生的年輕人，他自我介紹英文名是艾爾文，我還奇怪怎麼這麼一個年輕人跑來聚會，爾後得知他就是黨總書記江澤民的長孫， 在二十多歲時就創建資金達數十億美元的私人股權投資基金。

葡萄酒俱樂部

在經營茅台俱樂部十八個月後，李伯潭向我提議，想再成立一家葡萄酒俱樂部， 成為茅台俱樂部的分支機構獨立經營。總是尋機結交權貴的段偉紅鼓勵我借機幫助李伯潭，承諾我們倆可作為天使投資人，以原始參股形式投資葡萄酒俱樂部。我開始向李伯潭介紹有關葡萄酒的知識，並對他一知半解的葡萄酒窖藏品鑒水準不斷恭維稱讚。

我和李伯潭開始為葡萄酒俱樂部選址。我們倆某天在中南海北門對街的北海公園散步踩點，琢磨著如何能借到公園內的一個小樓為俱樂部所用。

正當我們打量公園內建築時，李伯潭留意到一位戴金邊眼鏡、穿深藍色襯衫不繫領帶，透著一股政府官員氣質的男子向我們走來。當來人靠近時，李伯潭邊拉我躲避邊說：「我的天啊，這是孟部長。」孟建柱，當時是公安部長，中國的頭號警察，他估計對方是午飯後忙裡偷閒來北海散步的。我們倆像闖禍的學童，狼狽上車逃離現場，李伯潭說：「葡萄酒俱樂部不能選在這裡。」我們品酒的客人，的確無人願與公安部長狹路相逢吧。

我將自己的管理團隊納入參與開設俱樂部的商業計畫。與許多紅色血脈相同，李伯潭身邊的稱職助理不多。實際上他也真不需要管理人才，他主要是透過賈岳父的關係以發財致富。除了透過賈慶林拿到獨霸市場的茅台精品酒外，他的投資公司最大的資產， 是座落在北京建國門外的地標：友誼商店大廈。傳說中，賈岳父安排前業主提前出獄後，該大廈就被轉讓到李伯潭公司名下。李伯潭還擁有在所有北京公車站架設廣告的獨家壟斷權，這簡直就相當於合法印鈔票的權利。爾後，他也開始投資電動車技術領域， 曾入股一家名為卡努的美國公司。

書名：《紅色賭盤：令中共高層害怕，直擊現代中國金權交易背後的腐敗內幕》 作者：沈棟 出版社：今周刊出版 出版日期：2023/1/17

李伯潭不是出生於紅色血脈家庭，但藉由婚姻加入權貴階層，所以衣著裝扮處處注重體現黨內紅色血脈的遺傳。如果造訪他的辦公室，他會請你喝普洱茶、抽雪茄。雪茄必須來自古巴，帶有世界革命的色彩。茶，必定是來自雲南的普洱專賣，體現出他對正宗中國文化傳承的追求。在室內，李伯潭穿白襪，腳上是黑布面白箍幫款式的便鞋，模仿著老北京胡同大老的打扮，這其實是在暗示：我家祖先在古代中國就有如此的鞋款， 你們老外見過嗎？

二○○一年春天，段偉紅建議我們邀請李伯潭和太太賈薔去歐洲旅遊，因為這樣可以和他們增進感情。李伯潭接受這個邀請，同時也邀請其他兩個葡萄酒俱樂部的潛在投資人及夫人一起同行。一位是許家印，中國最大房地產開發商恆大集團總裁，他兒子曾上過我安排的傳承家族財富課程。另一位叫郁國祥，一個髒話不離口的建築公司大老闆，綽號「小寧波」，源於他的矮小個頭與來自上海南邊的港口城市寧波。我們都同意每家各投資五百萬美元，建立俱樂部的葡萄酒收藏，早日開始俱樂部營運。

●本文摘自今周刊出版之《紅色賭盤：令中共高層害怕，直擊現代中國金權交易背後的腐敗內幕》