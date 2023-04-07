鄭南榕自焚殉道34周年！守護民主、捍衛自由之精神流傳至今

此時此刻生活在台灣的人們，享受著能自由發表想法、沒有顧慮的互相評斷，得感謝經歷各種苦難、犧牲奉獻的前人。鄭南榕則是其中一位，他是臺灣一位重要的言論自由、民主運動人士，身為《自由時代週刊》的創辦人，發表了大量主張臺灣獨立和言論自由，因此被威權時代的國民黨政府監禁、起訴、審判。 1995年，政府準備逮捕鄭南榕時，他選擇在辦公室裡自焚，以表達對於臺灣民主和言論自由的堅定信念。他的自焚事件引起了全臺灣社會的廣泛關注和悼念，也讓更多人認識到言論自由的價值和重要性。（編按）

渴望一個社會民主的好國好民

文／范雲

每年到了鄭南榕紀念日，我就會想起，一九八九年四月，那個作為我人生震撼教育的一天。

我和鄭南榕並不相識，他離開的那一年─一九八九年，我只是個大三的學生。由於政治意識才剛萌芽，所以沒有「大膽」到踏出校園到黨外雜誌打工，多數時間是在參加讀書會、營隊，以及校園民主活動。鄭南榕的《自由時代》雜誌，離當時的我還有點距離。即使如此，我還是隱約從社團界朋友聽到，有個Nylon（南榕的台語）「可能會出事」。出什麼事？沒有人真正說出口。那些資深前輩們，總是欲語還休。

結果，四月七日那一天，真的出事了。認識南榕的社團朋友，非常激動，遊說台大改革派社團共同舉辦紀念行動，讓更多人知道這件沒有被主流媒體報導的事。接著就是爭辯，聲明該強調南榕是為言論自由、還是「台獨」的言論自由而犧牲？後來大家決定，這個行動必須凸顯「台獨」，因為只有台獨受到箝制，況且，南榕是要建國的。

那年我剛好是台大改革派社團之一的大陸問題研究社社長。社內成員幾經討論後決定支持連署，並推派我和另一位社員作為代表參與行動。行動當天早上，我和不到十個台大學生，披著粗糙的白麻布衣，上面用毛筆字寫著大大黑字：「人民有主張台灣獨立的自由」以及「紀念鄭南榕」，我們的行動是在台大校門口的椰子樹下，禁食靜坐一整天。

(圖／鄭南榕基金會提供）

其實在那天之前，我從來沒有真正上過街頭。一開始靜坐時，並沒有太多的學生關注我們，走過的台大人，還有不少是帶著害怕或不解的表情避開。來報導的記者也不多，比較多的反而是情治單位的蒐證者，拿著長鏡頭的專業相機，遠遠近近地對著我們每一個同學頻頻拍照。直到現在，我都還記得那無聲的威脅感，就這麼被鏡頭放大看著，一分一秒，一個鐘頭又一個鐘頭地過去了，我的心情也緩緩地改變⋯⋯從開始的惶惶然，充滿了對未知的恐懼，到最後感覺到整個人豁出去的明朗。回想當時，我不是不害怕，只是鄭南榕的自焚，根本地質問了我的靈魂─當他已經用生命作為代價自焚之後，難道，我連捍衛他主張的一點卑微代價，也無法承擔嗎？

超越內心小警總的力量

感受鄭南榕的離開，以及那個禁食靜坐的行動過程，磨練了我的心志。那天之後，我再也沒有在任何抗爭行動中感到害怕或恐懼。這是鄭南榕帶給我個人的重要意義。

從小在威權文化中成長的我們，無時無刻不被恐嚇，每個人的心裡都有個小警總；長大後每天面對犬儒主義的文化，要我們顧好自己就好，嘲諷任何想要追求更美好社會的意念或行動。在那樣的黑暗時代，鄭南榕讓我們知道，什麼是高貴的靈魂。他的自焚，展現了一種沒有妥協的反抗意志。而我，因為他的犧牲，參與了把自己放在攝影機監視下的紀念行動，這讓脆弱的我戰勝了心理上的恐懼，生出了主體性。

在學術性社團成長的我，總是用理性對待議題，然而，理性與論述，不足以召喚行動。鄭南榕的行動是一種情感的召喚。在靜坐晚會的現場，聆聽鄭竹梅稚嫩嗓音所念出的詩句；站在群眾中看著葉菊蘭的參選，跟著大家的腳步，繞行鄭南榕牌位，輕輕地獻上一朵小花與敬意；經歷了一次又一次的行動，我從自以為是應該理性思辨的台獨論述主張者，慢慢地對獨立運動產生情感與認同。台獨不再只是反威權、反中國壓迫的一種反抗行動與合理的路徑，它更是一個自由人的靈魂裡，追求更美好的獨立人格的想望。從此，我就像許多台灣人一樣，走在這條追求自由的路上。

社會民主的好國好民

鄭南榕的獄中日記曾說：「我們是小國小民，我們是好國好民。」小國小民也可以昂然於世界，貢獻宇宙之精神。然而，好國好民的具體內容是什麼呢？什麼樣的國家與人民，是我們心中的好國好民？

回應這個提問，二〇一五年社會民主黨的成立，揭櫫了「社會民主國」的理想。黨綱中明文寫道，台灣是一個主權獨立的國家，應致力於更多的國際認可與國際參與。在此前提下，社民黨提出自己的主張，與其他有志之士激盪。

書名：《這裡不是一條船：新國家運動三十週年紀念專書》 作者：鄭南榕基金會 出版社：逗點文創 出版日期：2018年12月12日

既是目標，也是手段

面對台灣的未來，社會民主既是「好國好民」的目標，也是達成「好國好民」的手段。為什麼？社會民主的理想可以說就是希望一個社會裡不同身分的人，都能不受歧視，有同樣的機會追求幸福與尊嚴。

在人類已知的經驗中，實踐社會民主的國家是少數能在民主與繁榮的前提下，最趨近這樣的理想。台灣作為一個獨立國家的理想，應當要能讓每一個人都能過更好的生活，這是社會民主國的承諾。

再者，面對中國，社會民主的追求，也是團結人民、對抗收買的手段。如果台灣在經濟思維上，走不出傳統只重成長不重分配的模式，那年輕人就會是最直接的受害者。如果台灣年輕人看不到希望，那麼中國就更有可能收買人心；最後，從媒體到政治，台灣已經出現愈來愈多的實質收買現象。社會民主的追求，就是要從根整治選舉民主向財團傾斜的問題。只有根本清除政治中的收買，台灣才有真正選擇的自由。

讓南榕成為我們的精神遺產

鄭南榕的離開，已經三十年。面對中國的崛起，此刻的台灣，比起他離開的那個時代，更需要鄭南榕。我們需要南榕的精神，讓我們知道，如何面對威逼與利誘；我們需要南榕的精神，讓我們面對犬儒主義的嘲諷。他的實踐挑戰了我們理解行動、思想與生命的限度。面對他，我們必須回到內心，和自己的靈魂對話。一個有靈魂的人民，才可能成為好國好民。讓南榕成為我們共同的精神遺產！

活動資訊 自由紋理：探索在地Nylon足跡｜鄭南榕基金會年度全台巡展｜台南場 展覽時間：03/04(六) - 04/16(日) 展覽場地：胖地Punplace（台南市中西區南門路21號） 開放時間：10:00 - 18:00 週一公休

●本文摘自《這裡不是一條船：新國家運動三十週年紀念專書》。