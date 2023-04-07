4/7言論自由日！紀念鄭南榕為爭取台灣民主化自焚殉道

此時此刻生活在台灣的人們，享受著能自由發表想法、沒有顧慮的互相評斷，得感謝經歷各種苦難、犧牲奉獻的前人。鄭南榕則是其中一位，他是臺灣一位重要的言論自由、民主運動人士，身為《自由時代週刊》的創辦人，發表了大量主張臺灣獨立和言論自由，因此被威權時代的國民黨政府監禁、起訴、審判。 1995年，政府準備逮捕鄭南榕時，他選擇在辦公室裡自焚，以表達對於臺灣民主和言論自由的堅定信念。他的自焚事件引起了全臺灣社會的廣泛關注和悼念，也讓更多人認識到言論自由的價值和重要性。（編按）

槍口之下，我們依然爭取100%的言論自由

文／鄭南榕

政治鬪爭自來就沒有尺度。

國民黨從大清國末年「遂行叛亂」以來，一路鬪滿洲人、鬪中國人，到現在鬪臺灣人，個個時代都是靠謀殺、刑求、監禁等野蠻手段起家。

上週六本社第一部運書專車在高速公路收費站被公路警察截下，第二部運書專車在臺中被便衣人員攔截並拔槍威嚇本社發行員工。消息傳來我們員工沒有人大驚小怪。半年以來，國民黨早已派兵進駐臺灣各大小書報攤，查扣、沒收的大小戰役，每天不斷。如今拔槍相向，以這麼「坦率」的暴力壓迫反對黨的文字工作者，正是國民黨自己明白向世人宣示，他從事「沒有尺度的政治鬪爭」的黨性，是數十年如一日。看他們不惜殺江南、搶雜誌來「鞏固領導中心」，更是證明國民黨的政治鬪爭是「沒有尺度」的。

（攝影／張芳聞；鄭南榕基金會、逗點文創結社提供）

面對這樣野蠻的鬪爭對手，本刊在創刊伊始，就在封底明白寫下我們的鬪爭綱領—爭取百分之百的言論自由。這是一個民主社會的「充分且必要」條件，也是歷年來黨外人士奮鬪的一個目標。然而就在本刊員工被蔣家的官兵「拔槍劫持」之前，卻另有幾家「黨外」雜誌社的代表，接受蔣家「文化警察」的邀宴，並向他們乞求將束縛言論自由的手段加以制度化，好教黨外有「尺度」可循。

書名：《本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責：《自由時代》雜誌編輯室報告文選》 作者：鄭南榕 出版社：逗點文創 出版日期：2020年6月12日

這使我們不得不再向這批「黨外人士」指出：

言論自由絕不可以用政治尺度來束縛。

面對像蔣家這種沒有尺度、謀殺、刑求、監禁，無所不為，把人民當作敵人的統治者，任何一個有尊嚴的人都不應該同他們妥協。更不可以搖尾乞憐向他們討求一個拿來束縛自己的「準繩」。

我們要的是徹頭徹尾、不折不扣的自由。

不論他們拔槍之後，何時開火，我們總要周旋到底，爭取百分之百的自由。

活動資訊 自由紋理：探索在地Nylon足跡｜鄭南榕基金會年度全台巡展｜台南場 展覽時間：03/04(六) - 04/16(日) 展覽場地：胖地Punplace（台南市中西區南門路21號） 開放時間：10:00 - 18:00 週一公休

●本文摘自《本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責：《自由時代》雜誌編輯室報告文選》。