NETFLIX改編電影將播映！讀了就回不去的「翻轉童話」系列

文／青柳碧人

第一章 玻璃鞋的共犯

真是的，真是太冒失了！

—— 小紅帽蹲在河邊，氣得頭頂都要冒煙了，奮力地搓洗拿在手裡的鞋子。清澈的河水一下子就被污泥弄髒了。

「真不好意思啊。」

一身黑衣長長地拖在地面上的老婆婆誠惶誠恐地一再低頭道歉。這位有著大大的招牌鷹鉤鼻、名叫芭芭拉的老婆婆是個女巫。

小紅帽前一刻才在小溪上的橋遇見芭芭拉。芭芭拉對她說：「哎呀，瞧妳穿得這麼寒酸，我用魔法變出華麗的衣服給妳吧。」小紅帽很喜歡自己的紅頭巾，所以只請芭芭拉幫她換雙鞋。沒想到芭芭拉唸完咒語、揮完魔杖後，鞋子非但沒有變得豪華，還滿是泥濘。任誰來看都知道芭芭拉搞砸了。

「為了賠罪，讓我把妳的籃子變成黃金打造的籃子吧。金光閃閃的，一定很漂亮喔。」

「不必，走開啦！」

小紅帽停下洗鞋的動作，沒好氣地回答。

「還是把妳的紅頭巾變成更高貴、有如鳳凰羽毛般的顏色呢？ 總不能永遠都打扮得這麼孩子氣嘛。」

「都說不用了！」

小紅帽氣沖沖地說——就在這時，鞋子「噗通」一聲掉進河裡。

她眼睜睜地看著鞋子被溪水沖走。

「等等，別漂走。」

小紅帽沿著溪邊拚命追趕，但水流異常快速，鞋子離她愈來愈遠。

「啊……」

鞋子轉眼間就不見了，小紅帽束手無策。才剛踏上旅途，鞋子就沒了，接下來可怎麼辦？

「哎呀，打起精神來嘛，不過是一雙滿是泥巴的鞋。」

芭芭拉說著氣死人不償命的話，但小紅帽已經沒有力氣罵回去了。

小紅帽光著腳，有氣無力地往前走。發現不遠處的前方有一塊突出於小溪上的平坦岩石。有個衣衫襤褸的赤腳女孩正在那塊岩石上洗著白布。女孩的身邊是……

「啊！」

小紅帽衝過去，拿起那個東西。不會錯的，那絕對是小紅帽剛才被溪水沖走的鞋子。

「太好了。是妳幫我撈起來的嗎？ 謝謝。」

「不謝……這是妳的鞋子啊。」

女孩有些困惑地說道。語氣聽起來似乎有些遺憾。她比小紅帽大兩、三歲—— 約莫十八歲左右吧。穿著滿是補丁、彷彿好幾年沒洗的破爛衣服，頭髮和臉上也都沾滿污漬。

小紅帽向對方拿回濕漉漉的鞋子穿上，想再道謝而望向對方的臉蛋時，發現她的眼睛紅通通的。

「妳在哭嗎？」

「嗯……」

順著女孩的視線看過去，草地上有一坯隆起的黃土，好像剛才埋了什麼東西，還插著小巧的十字架。

「我心愛的鴿子昨天死掉了。」

「啊，好可憐。」

小紅帽面向十字架，獻上祈禱後，又看了她一眼。

「我叫小紅帽，妳呢？」

「灰姑娘……」

怎麼會取這種髒兮兮的名字，小紅帽一臉疑惑。

「我真正的名字叫艾拉。」

女孩哭著話說從頭。

艾拉原本與身為皮革工匠的父親和溫柔的母親住在這一帶，然而就在七年前，母親不幸病死。父親認為小孩沒有母親太可憐了，決定再娶新太太。

新來的母親名叫伊莎貝拉，帶了兩個孩子嫁進來。兩個都是女孩，大姊名叫安妮，比艾拉大五歲；二姊名叫瑪歌，比艾拉大兩歲。起初，伊莎貝拉與兩位姊姊都對艾拉很好，但繼母進門才不到一年父親就死了，從此以後，狀況有了天壤之別。

伊莎貝拉把原本自己做的家事，包括煮飯、洗衣、打掃全都推到艾拉頭上，讓兩位姊姊都打扮得如花似玉，卻強迫艾拉只能穿著破破爛爛的衣服。

不僅如此，還給她取了「灰姑娘」這個髒兮兮的名字。

「我不是伊莎貝拉繼母的親生女兒，所以才被她這樣欺負。」

灰姑娘的眼眸逐漸蒙上一層淚霧。雙手充滿了細微的傷痕，真是惹人疼惜。

「灰姑娘，妳手上的傷口是？」

「被森林裡的荊棘割的。安妮姊姊很愛吃木莓果醬，經常要我去採木莓。

可是有木莓的地方一定長滿荊棘，無論如何都會割傷……我今天也去森林採木莓，但只採到一點點，所以姊姊為了處罰我，丟掉我僅有的一雙鞋子。」

光聽都火冒三丈。話說回來，丟了人家的鞋子，灰姑娘不就不能進森林了嗎？ 難道要她光著腳丫進森林嗎？

「好過分。帶我去妳家，我幫妳罵她。」

「去了也沒人。繼母和姊姊今天都去參加舞會了。」

「什麼舞會？」

「月光城堡每年都會特別舉辦平民也能參加的舞會。因為是王子選妃，全國上下的年輕女孩都可以參加。」

「那妳也去啊！ 只要把臉洗乾淨，換上禮服，戴上髮飾，一定會變得很漂亮。」

實際上，眼前哀哀哭泣的灰姑娘有張瓜子臉，眼睛大又有神，看起來確實是個相當標緻的美人。

「這是不可能的事。」

灰姑娘搖頭。

「我沒有可以穿去參加舞會的禮服，也沒有人願意借我……」

「如果是這件事，包在我身上。」

耳邊傳來一個聲音，小紅帽和灰姑娘同時轉過頭去。

女巫芭芭拉一臉得意地轉動魔杖。

「妳還在啊？」

小紅帽語帶諷刺地說，但芭芭拉一點也不在意。

「灰姑娘，我幫妳把那身破破爛爛的衣服變成適合參加舞會的禮服吧。」

「別聽她的。她的法術很蹩腳……」

「賓達、潘達、賓達利！」

芭芭拉的口中冒出奇妙的咒語，煞有其事地揮舞魔杖。

語聲未落，灰姑娘全身籠罩在有如流星般閃亮的耀眼光芒裡。

●本文摘自新經典文化之《小紅帽，在旅途中遇見屍體》。