《咱來讀讀》自序｜家己講對你講

文╱王秀容

先來講冊名《咱來讀讀》，「咱」較親切，「來」是招你做伙，「讀讀」是用文白音的趣味講文章的來源佮期待。這本冊有我五冬56篇教育部電子報「愈讀（tha̍k）愈捌臺語（閱讀越懂閩客語）」的專欄文章，有十二冬16篇全國語文競賽「閩南語朗讀（tho̍k）」的文章，閣有幾若篇我50歲以後讀世間、看人生的短文。

毋管你幾歲，攏通輕鬆自在來讀這本冊。雖然文章有新有舊，毋過綴年歲我有成長，當初無夠幼路的想法佮語句攏閣共斟酌過，逐篇嘛共修予平均八百字長短，攏一千字以內的「千字文」，因為欲體貼資訊時代的閱讀耐性，欲予逐款年歲的人攏無壓力來看故事，親近媠閣趣味的臺語，嘛想講短文用來臺語自學、教學拄拄仔好。毋管你是讀文本抑是掃描QRcode 聽我的音檔，逐篇短短仔五分鐘內就完成。篇目多元閣獨立，想欲對佗一篇開始，看目錄在你選、在你揀，抑是隨緣掀開，共點落攏是新奇，有無仝的趣味。欲聽、欲停攏在你。所以一寡較長、我不止仔佮意的新文章就無法度收入來遮。會當儉咧做另外的期待。

遮的文章，自2008年開始到2022，十二冬矣，有成「一粒紅紅飼甲大人」的國中生。敢是天意？註定欲陪𪜶111學年度上臺語課。不時有朋友共我講，我的文章用來準備臺語認證，提來教學補充，訓練寫作上蓋讚。有文學性閣趣味，用字簡單毋過藏足濟感情，看一篇無夠氣，會想欲閣看，毋過欲揣誠了工，閣驚落勾，拜託我緊出冊。多謝恁的支持佮意念，這馬真正出冊矣！咱做伙來愛臺語。這本冊佮《我咧唱歌》仝款，有字有音，有插圖有解說，毋過加三項寶貝，有圖典、素養互動提問佮克漏字，欲陪逐家自學佮教學。若是天意，嘛愛恁有佮意。

我驚收舊文章，對人客較失禮，毋過囥酒會芳呢！有人講毋管我寫家己抑是別人的故事，攏若像是逐家的故事，各種年歲攏看有。我佮意食一歲學一歲，十外冬定著濟少有成長，所以我共語詞、語法、語句修予閣較順，逐篇都si-á-geh過。若有一半位仔用當初的時間、空間，是留欲見證寫作的彼段日子。若無細膩有一兩段仔佇《我咧唱歌》影過，彼就是我寫作的小宇宙！

有讀者誠幼路，發現我電子報的故事逐篇都有藏查某人的心聲，有時陣會看著少女的古錐，有時陣看著查某人的悲喜，有時陣中年簡單自然平常自在。真情真意的感情，沓沓仔講出來，看了得著安慰、較有勇氣行向未來。有影，當初佮邱文錫老師、陳憲國老師、藍春瑞主任做伙寫電子報，我是唯一的女性。而且我毋是寫小說，我是寫散文，我的故事佮我對臺語的感情仝款，攏是真的！我規頭殼較想嘛是臺語純文學，欲為臺語留音字，欲寫逐家看有的故事，予逐家輕輕鬆鬆來親近媠閣趣味的臺語文。予讀者一種邀請、接納、陪伴佮安心，看咧看咧就共臺語學起來！

欲按怎通自學、教學咧？綴音檔指字聽故事就好，莫去想艱難。看冊的時會當共較袂曉的字用鉛筆先框起來，到上尾篇就可能免框矣。嘛會當分段看抑是聽，停一下，想一下，自學查辭典，抑是用佇教學會當師生對話。逐篇有十个語詞註解，會當轉去文章揣寶、語詞延伸、綴咧造句，閣會當掠兩个、三个抑是五个詞來練認證的語句書寫，嘛會當查《教育部常用詞辭典》做語詞擴充。逐篇配合十二年國民教育素養教學，有攢幾條開放式、大人囡仔攏適合的問題，予親師生有對話，增加文章的理解佮批判思考生活議題。老師嘛會當走揣家己的記持，莫歹勢，換講家己的故事予學生聽，抑是予學生用臺語講類似的生活經驗佮想法。這本冊有一个特別的設計，雖然主編足驚散文集變做教科冊，毋過我感覺這是一種分享佮創意，閣較是為傳承臺語。請恁文章讀熟了後，一定愛練臺語漢字。我設計配合一學期20禮拜20篇，一學年40篇的克漏字填空的學習單，一篇100格以內，提供讀者綴冊的連結下載。你愛家己共印出來，配合文章的音檔，看家己的程度調整音速，抑是由老師控制當時欲暫停，當時欲閣開始，來熟手臺語漢字。加練幾張，保證免練甲煞，一寡會花去的字自然就學起來矣！閱讀佮練習若有夠，寫作就會變𠢕。你嘛會使照家己抑是學生的程度調整篇數，抑是仝款的篇目加練幾遍共練予熟。在你調整、在你決定。

感謝阮查某囝林芸瑄小姐，國立臺北藝術大學美術系畢業的青春藝術家幫我畫插圖。藝術性、藏佇圖裡的思考佮親切古錐的主圖攏是為著欲佮讀者較倚心。阮閣決定共逐篇主圖的邊仔，畫佮文章有相關的主題小圖典，通延伸學習佮增加師生對話，用簡單的線條佮圖形，予小小的圖有大大的妙用。臺語毋但媠閣趣味，阮想欲予臺語冊嘛有藝術感，閣有音、有字、有圖，攏總媠。

感謝文化部予我補助。足多謝何信翰教授等等的評審予我這个光榮，我才有出第二本冊為臺語拍拚的機會。感謝前衛出版社林文欽社長的支持、鄭清鴻主編的專業編輯，足濟文本、資料佮音檔連結幼路的工課，無主編袂使。伊專業的建議是我的大福氣。感謝我的寫作燈塔李勤岸教授做這本冊的顧問，予我閣較有信心，伊是我的恩師，一直關心我、指導我。感謝盧廣誠老師、陳憲國老師、鄭安住老師、林佳怡博士、甘佩玉小姐、蕭文如老師、鄭安秀老師，當初佇電子報予我的機會佮幫助。感謝守/酒臺語社的眾位老師佮沙龍晤的兄姊，這兩个倚心的讀冊會予我有寫作新文章的動力，嘛予我寶貴的建議。感謝顧怡君老師為我校稿，用全國賽閩南語字音字形金牌的實力予這本冊用字無重耽。感謝每一篇故事內底的親情五十、朋友、學生、厝邊隔壁，予我的文章足鬧熱。感謝我上親愛的阿母、伨我的兄姊、翁婿佮兩个貼心的寶貝查某囝，𪜶是我小宇宙的元神。佇我寫作的過程，天公的祝福佮上帝的恩典滿滿滿，我的性命攏是因為臺語，因為逐家，才會幸福閣美麗！

〈恩典〉有聲試聽：

●本文摘自前衛出版之《咱來讀讀》。