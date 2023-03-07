為何懷孕會噁心嘔吐？孕吐反應大代表胎兒在快樂成長？

文∕田原

田原筆記

那麼，為什麼懷孕後會噁心嘔吐呢？說法很多，美國一位生物學家研究說是胎兒拒絕食物中毒素的一種方式，噁心，吃得少，攝入的毒素就少，這是胎兒的一種自我保護。

那麼，孕吐反應大小能夠做為胎兒生命力強壯與否的指標嗎？

王氏女科

從我們臨床上來看，孕吐和小孩的生命力確實是相關的。這位美國專家的觀點也有道理，孕吐是生命本能的一種表現，有一部分確實是源於胎兒對一些食物的抗拒、排異，但這個在我們看來不一定是毒素，而是泛指生命生長所不需要的東西。

為什麼懷胎以後女人會嘔吐？傅山先生有一個精采的認識：「婦人妊娠之後，噁心嘔吐，思酸解渴，見食憎惡，困倦欲臥，人皆曰妊娠惡阻也，誰知肝血太燥乎？」又說：「肝急則火動而逆也；肝氣既逆，是以嘔吐噁心之症生焉。」他的意思就是說，在懷孕之後，身體需要大量的熱能和陰血去供應胎兒生長，陰血就聚於沖任兩脈以養胎，母體的肝血就相對虧空，肝氣偏亢盛，身體在短時間內無法製造足夠的陰血，血不斂氣，包不住相對亢盛的肝氣，氣機就會上逆，就會噁心嘔吐。不想吃飯，喜歡吃酸食，就是因為「酸甘化陰」，能滋肝陰，柔肝氣，斂肝氣。所以說孕吐、喜酸等反應是婦女懷孕初期的正常生理表現。

孕吐的發生有一個特定的時期：妊娠早期，即一個月半到三個月期間，胎兒生長肝腎「能量罐」的關鍵時期。按照傅山先生的理論，身體好的人，她的孩子生命力旺盛，能「日食母氣」。

從現代醫學提到的抗拒、排異這個角度來說，讓媽媽嘔吐還是胎兒的一種本能反應：為了保護自己的生命，支配母親別把那些對成長有害的東西吸收進來。比如說，很多孕婦看到油膩的食物就想吐，其實不是她本身不想吃，沒懷孕的時候，她也很喜歡吃香的、油的，但現在孩子吸收不了，就不讓你吃。也就是說，我們在生命的前期就有了自保的能力。這種排異反應，只有夠健康、陽氣充足的胎兒，才有能力完成。陽氣不足的孕婦，胎兒也有一定程度的「虛弱」，所以吐得不明顯，或者壓根兒就不吐。

如果身邊有停育的孕婦，你問問她，很多人五十到九十天的時候基本上就不嘔吐，總感到肚子裡頭難受、發脹，吐不出來，這就不好。孩子的能量不夠，根源還是因為母親的陽氣不足，子宮熱不起來，沒辦法給孩子足夠的能量，就沒有這個吐的症狀。 書名：《子宮好，女人才好【經典新版】》

作者： 田原

出版社：有鹿文化

出版日期：2023/02/09

當然，不嘔吐的孕婦並不是絕對會出現胎兒停育或死亡，也有些人天生就不需要嘔吐這個環節，胎兒也生長得挺好，但這種情況，在我們的臨床上來說，只有極少數的案例。

總之，懷孕後害喜是好事，但是，很少人能理解「孕吐」這個指標的深意，總想著止吐，而我們認為只有當它不及或太過的時候，才算是一種病態。在懷孕前期，要珍惜孕吐，三個月以後，嘔吐會自然減退，這一絲不苟的三個月過去後，胎兒的陽氣循環基本建立、穩定了，就能夠接收較為豐富的食物營養，母親的胃口也就隨之好起來。

●本文摘自有鹿文化出版之《子宮好，女人才好【經典新版】》。