歷史上兔年發生過哪些重大事件？劉備去世、武則天立后、宋朝亡覆

文／黃啟方

卯兔

歷史上的「兔」年

古人以「玉兔」代表月，以「金烏」代表日，用「兔缺烏沉」或「烏沉兔起」、「昇烏沉兔」來表示一天的時間，引伸而說，就是比喻時間過得很快，就像說「歲月如梭，光陰似箭」一般。唐朝詩人羅鄴有「卻思紫陌觥盂地，兔缺烏沉欲半年」的詩句。

以十二生肖和天干地支搭配，兔是「卯」，因此凡見「卯」的就是兔年。翻開史頁，二千多年來，兔年發生的大事顯然少得很，「乙卯」、「丁卯」、「己卯」、「辛卯」、「癸卯」，但也還是可以一提。先列個清單，再補充說明：

西元前二一○年辛卯 秦始皇三十七年。始皇東巡雲夢祀舜，上會稽祀禹，七月至沙丘崩。

西元前六年乙卯 西漢哀帝建平元年東漢光武帝劉秀生（五七卒）。

西元二一一年辛卯 東漢建安十六年司馬昭生（二六五卒）。

西元二二三年癸卯 蜀漢章武三年夏四月，劉備卒，諸葛亮受遺詔輔政。

西元二七一年辛卯 西晉秦始七年東晉安樂公劉禪卒（生於二○七）。

西元六五五年乙卯 唐高宗永徽六年武昭儀立為皇后，三十五年後稱帝為武則天。

西元九七九年己卯 北宋太平興國四年北漢亡，中國一統。

西元一二七九年己卯 南宋祥興二年二月，宋朝亡。

秦始皇嬴政十三歲繼任秦王，三十八歲完成兼併六國的大業，統一中國，又當了十一年皇帝而逝，死時才五十歲。死後不到四年，大秦帝國就滅亡了。

劉備和他的兒子劉禪都在兔年去世。劉備死時六十三歲，辛苦半輩子；劉禪死時六十五歲，安樂一生。

司馬昭是司馬懿的次子，繼承他父親和兄長司馬師的權位，幾乎篡魏自立，因而有「司馬昭之心，路人皆知」的說詞，但就在他即將成功時，卻去世了，終年五十五歲。四個月後，長子司馬炎就篡魏稱帝，追尊他為文帝。和曹丕、曹操父子的情形如出一轍。

武則天於永徽三年（六五二）五月由「唐太宗」的才人進封為「唐高宗」的昭儀，永徽六年十月被立為皇后。顯慶五年（六六○）開始參預政事，唐高宗於弘道元年（六八三）逝世，她成了皇太后，完全掌握朝政，第二年就廢中宗，遷睿宗，變更服色、官名，改元光宅，大殺唐宗室；載初元年（六九○）九月，乾脆改國號為「周」。一直到神龍元年（七○五）十一月，才以八十三歲高齡去世。武則天干政四十五年，宰制天下二十二年，影響之大，可以想見。武則天進入權力中心的關鍵時間，就是她三十三歲時被唐高宗立為皇后，那年是兔年。

宋太祖趙匡胤三十四歲時黃袍加身當了皇帝，在位十六年間，大致結束了唐末五代紛爭的局面，死時也才五十歲。弟趙匡義繼位，是為太宗。宋太祖死得突然，因此宋太宗的繼位留下不少疑點。但在他繼位後五年，平定了最後一個割據政權北漢（山西太原），才使分裂已久的中國復歸統一，距離宋朝開國已經十九年，這年是「己卯」兔年。

三百年後的另一個「己卯」，陸秀夫背負著南宋最後一個皇帝、年僅九歲的帝昺，在廣東新會的崖山溺海而死，宋朝亡。據《宋史紀事本末》載，七天後，海上浮屍有十幾萬。宋朝盛也兔年，亡也兔年，讀史至此，能不嘆惋！

本文摘自臺灣商務印書館出版之《你不懂其實很有哏的生肖：文學與歷史形塑下的十二靈獸》。