熱播日劇 《LOST10》由橫濱流星、小栗旬、中村杏等人主演，更集結《最愛》黃金製作班底，編劇、導演及製作人再度聯手，備受劇迷期待！故事從北海道一場神祕山難揭開序幕，松下洸平 也終於在第五集驚喜登場！飾演企業社長「登里」的他，是否將成為解開謎團的關鍵？隨著新劇話題升溫，他的首本散文 隨筆《寫下「。」 我日常生活的FIXATIF》繁體中文版也已在台上市，帶領讀者一窺鏡頭之外的真實面貌。

於熱播日劇《LOST10》終於登場的松下洸平／好人出版 提供

被譽為「大器晚成」的松下洸平曾就讀美術班、進入音樂專門學校，2008年以「繪圖系創作歌手」出道，隔年投入舞台劇演出。歷經多年累積，憑藉 NHK 晨間劇《喜美子的陶藝物語》中溫柔深情的八郎受到矚目，隨後以《最愛》裡的刑警宮崎大輝「阿大」擄獲觀眾的心，更陸續演出《麻煩一族》、《至愛之花》及大河劇《致光之君》等作品，成為備受認可的實力派演員。

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然而，當戲劇殺青、卸下角色之後，松下洸平又是什麼模樣？在《寫下「。」 我日常生活的FIXATIF》中，他坦言：「每當結束一個作品，我就會感到無所適從的孤獨。」甚至有時會羨慕劇中帥氣又厲害的角色，讓他開始思考，對於殺青後剩下的、就只是自己的自己，也要更喜歡才行。

本書封由松下洸平親自繪製／好人出版提供

而談到支持自己持續演戲的動力，松下洸平在書中透露，曾被問及為何繼續當演員，他回答：「我有想再見一面的人。」這個人正是演員前輩光石研。初入演藝圈時，光石研便對他照顧有加，兩人也透過音樂保持交流。時隔十年，兩人終於在日劇《最愛》中再度合作，讓當年「想再見一面」的心願成真。

除了演員工作中的感性心聲，松下洸平也在書中分享不少令人會心一笑的日常趣事。像是每到年末就懶洋洋得像隻貓，連吃飯、洗澡都嫌麻煩；手機裡總堆著幾十則未回覆的訊息；還有對香菇始終無法妥協的小小堅持。甚至某天半夜突然研究起漢字，因為發現奇怪的字而笑個不停。這些生活趣事，也讓讀者看見他幽默、率真又可愛的一面。

從詮釋劇本中的角色，到親自書寫自己的故事，松下洸平在本書中展現不同的創作面貌。全書收錄他自 2021 年起於日本《達文西》雜誌連載的專欄，書封與內頁插圖也由他親手繪製，透過文字與畫筆記錄生活中的細微感受。

松下洸平繪製的插畫內頁／好人出版提供

繁體中文版由曾翻譯《MIU404》、《最愛》、《9Border》及《LOST10》等日劇的知名譯者李冠潔操刀，書腰特別設計可撕下的「洸平書籤」，並推出首刷限量紀念海報，於合作獨立書店提供讀者收藏。透過文字與畫筆，松下洸平將那些未曾在鏡頭前說出的心情，留在《寫下「。」 我日常生活的FIXATIF》的書頁之間。

由書腰可撕下化身專屬「洸平書籤」，讓洸平陪你度過閱讀時光。／好人出版提供

由書腰可撕下化身專屬「洸平書籤」，讓洸平陪你度過閱讀時光。／好人出版提供

本次首刷推出限量紀念海報，讀者於合作獨立書店購買本書時可獲得。／好人出版提供

●本文摘選自好人出版之《寫下「。」 我日常生活的FIXATIF》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！