2025年度臺灣學術傳播獎揭曉　20篇學位論文及逾40種學術期刊獲表揚

文／華藝數位

華藝數位股份有限公司（AI riti）於10月31日在財團法人張榮發基金會國際會議廳舉行「2025年度臺灣學術傳播獎 頒獎典禮」。

本屆依據華藝資料庫的全球下載與傳播數據，表揚20篇學位論文 及逾40種學術期刊 ，得獎者橫跨人文、社會 科學 、醫藥衛生、工程與生物農學等領域，展現臺灣學術成果的全球影響力。

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本屆共頒發五大類獎項：

• 最佳傳播獎：20篇博碩士論文，依全球下載與傳播表現甄選。

• 潛力新星：5種期刊，包括《National Taiwan University Law Review》、《孔孟月刊》、《警察法學與政策》等。

• 最佳下載：人文學、社會科學、工程學、基礎與應用科學、醫藥衛生、生物農學6大學門，共30種期刊，如《哲學與文化》、《臺灣教育 評論月刊》、《護理雜誌》、《豐年雜誌》。

• 最具多樣性：DOI(數位物件識別碼)解析國別最廣泛的期刊，包括《Zoological Studies》、《TAIWANIA》、《Acta Cardiologica Sinica》等。

• 最具影響力：5篇文章，其中有4篇為質性研究與取樣方法的經典文獻，顯示在臺灣基礎方法論長年為研究者所倚重。

另外本屆得獎博碩士論文中，淡江大學以5篇論文獲獎居各校之冠，國立臺灣大學4篇居次，研究主題緊扣當前社會脈動。

生成式AI走入學術與教育。 中原大學資訊管理學系謝旻潔探討生成式AI的持續使用意圖，分析期望確認與AI自我效能的影響；最具影響力文章亦聚焦AI在教育的應用、挑戰與未來研究方向。

社會情緒學習（SEL ）成焦點。 共有4篇得獎論文研究SEL，對象涵蓋幼兒、國小學童到大學生，其中淡江大學葉家豪編製大學生SEL量表，反映各教育階段對情緒教育的重視。

正視年輕世代的焦慮。 臺大新聞研究所何汶以〈打破容貌焦慮的枷鎖〉提供跳脫焦慮的指南；淡江大學李佳樺則研究不同依附風格大學生的錯失焦慮與社群媒體成癮。

國防、醫學與跨國研究並進。 淡江大學許秀壕以嚇阻理論分析臺灣防衛作戰；臺灣大學轉譯醫學博士學位學程何偉民尋找膠質母細胞瘤復發的生物標記；美國正道福音神學院張慧鳳研究北美華人教會門徒訓練；臺灣大學申祐先則探究韓國漢字音的歷史層次。

圖／華藝數位提供

華藝數位法務長陳祐群博士表示，讓學者每一篇用心寫下的論文、每一本認真經營的期刊，都能被更多人找到、發現、閱讀，一直是華藝的初衷和努力的目標。他也透露，華藝已開始與日本、韓國等國際機構合作，共同推廣期刊文獻，要攜手國際友人將臺灣學術研究成果推向全球。

新聞聯絡人 • 華藝數位股份有限公司 代理發言人 陳采琪 • 電話：(02) 29266006 分機8822 • Email：casilda@airiti.com