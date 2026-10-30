2026讀墨年度華文大獎開跑！讀者每日投票送紅利，12/19揭曉年度首獎

文／Readmoo 讀墨

Readmoo 讀墨電子書年度盛事「讀墨年度華文 大獎」今（29）日正式起跑，開放讀者 票選。邁入第五屆的華文大獎迎來新面貌，首度增設有聲書類，與文學 類、非文學類三大名單同步公開。文學類中，挾國際布克獎光環的楊双子 再度入選，還有去年首獎 得主光風挑戰衛冕，伍佰則以詩歌集跨界；非文學類可見前央行總裁彭淮南、中華隊 12 強隊長陳傑憲的身影；有聲書類以錄音者為選拔對象，侯文詠、蔡康永 親自錄製的《歡樂三國志》也在其中。即日起至 11 月 8 日，讀者每天都能上站投票 ，各類人氣作家得主將於 11 月 18 日公布，年度首獎則於 12 月 19 日頒獎典禮揭曉。

從布克獎得主到 BL 名家，文學類入圍名單多元奔放

熱門小說

楊双子繼《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎後，這次以《花開時節》全新修訂版，以及與漫畫家星期一回收日合作的《綺譚花物語》漫畫版入選；光風則帶著《眾神之島3》再度入列。作家兼哈哈台主持人洪倪以散文《賣瓜的人》拉出銷售紅盤，長年推廣台灣文學的朱宥勳，這次以《你好我吃一點》把台灣小說裡的料理端上桌，讀墨讀者向來支持的陳思宏也再次以《第九個身體（增訂新版）》回歸。

類型創作同樣是 2026 亮點：奇幻怪談作家護玄、星子、笭菁、醉琉璃，分別以《特殊傳說Ⅲ》《乩身2》《都市傳說》《為怪談點燈》入選，言情作家鏡水、蔡小雀也一同上榜；BL 作家則有碰碰俺爺、每日青菜、吐維等人。台漫由多次入選十大的謝東霖領軍，張季雅、英張等漫畫家也同樣進榜。

2026讀墨年度華文大獎（圖／Readmoo讀墨）

非文學聚焦時代議題，有聲書聽見作家聲音

非文學類作家則反映讀者這一年的關心所在：心理療癒書寫持續受到關注，周慕姿、鐘穎皆是代表；台海局勢同樣牽動讀者，王立、沈伯洋以《台灣有事，世界有事》再次入榜；財經領域有彭淮南，運動話題則有陳傑憲，讓棒球迷也有了支持的對象。

因應有聲書上架量與收聽數持續成長，華文大獎今年新增「有聲書類」，邀請讀者投票給最喜愛的錄音者。不少錄音者就是作家本人，除了侯文詠、蔡康永，還有以台語朗讀詩作的温若喬，以及李惠貞、胡慕情、鄭進耀、李昂等人；專業錄音者中，張怡沁以《跨國灰姑娘》《河人》《無法送達的遺書》三部作品進榜，是名單中入榜作品最多的錄音者。

每天投票送紅利，三方評選產生年度人氣作家

讀墨年度華文大獎以當年度出版新作並登上讀墨暢銷榜的華文作家為入圍對象，文學類、非文學類各取前 100 名，有聲書類則以暢銷榜前 30 名有聲書的錄音者入圍，再結合暢銷榜排行、讀者投票與讀墨編輯評選，依 40%、40%、20% 加權選出人氣作家。票選期間，讀者每天可在文學、非文學類各投 5 票、有聲書類投 2 票，首次投票即贈紅利 400 點，隔日起每天投票再得 50 點。讀墨電子書表示，華文大獎已是讀墨讀者每年的重要盛事，2025 年十天投票就有超過 5,000 人參與、投出 10 萬張選票。

人氣作家 11/18 揭曉，首獎將於 12/19 頒獎典禮公開！

今年頒獎典禮以「犢犢電台 ON AIR」為主題，將於 12 月 19 日（六）在台北中影八德大樓演講廳舉行。典禮前將先舉辦作家 Talk Show，由作家蕭詒徽主持，邀請陳思宏、洪倪帶來「綜藝大亂鬥」與「讀者宗教戰爭」兩大現場限定單元；配合首屆有聲書獎，典禮也邀請金獎主播沈春華擔任頒獎嘉賓。現場另有作家簽名會與會員限定活動。

2026 讀墨年度華文大獎已開放投票，歡迎所有讀者踴躍參與，千萬別錯過親身力挺最愛作家的機會。立即投票►►https://moo.ink/2026myvotes