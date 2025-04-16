【愛書任務】Netflix韓劇《比天堂還美麗》開播！投票就抽金惠子動人自傳《感謝人生》

我把所有作品都當成最後一部作品，卯足全力，就這樣在演戲的過程中，我真正喜歡上了自己。 對我來說，演技不是職業，是人生，是我的一切。——金惠子

4月19日即將在Netflix上線的韓劇《比天堂還美麗》，由《如此耀眼》導演金鉐潤再度執導，攜手金惠子、孫錫久、韓志旼，打造笑中帶淚的奇幻羅曼史。劇情講述由金惠子飾演的80歲海淑，在天堂與以年輕模樣的丈夫（孫錫久 飾）重逢，這部關於愛、回憶的暖心故事，也讓許多粉絲們萬分期待。

隨著新劇即將上線，不妨透過《感謝人生》這本書，走進金惠子真實的人生故事吧！本書由新經典文化於3月26日出版，是被譽為韓國「國民母親」的影后金惠子的戲劇生涯自傳，以真摯深刻的文字寫下她跨越數十年的演藝人生。她曾演出多部膾炙人口的經典代表作《非常母親》、《如此耀眼》、《我的藍調時光》，劇中飾演的角色催淚指數都相當高！金惠子以深厚細膩的演技，詮釋人生的情感百態，感動無數觀眾。然而，在聚光燈照耀的背後，是她對表演的熱情投入與人生體悟。在每一次進入角色的過程中，她把台詞讀超過百遍，直到完全入戲，真實地感受角色的悲喜與人生，因此能與觀眾產生深層的情感共鳴。

書中內容取材與金惠子長時間的面對面與電話訪談，首次揭露她從未對外訴說的一生。透過《寄生上流》導演奉俊昊、《比天堂還美麗》導演金鉐潤、演員韓志旼等人的深情推薦，呈現金惠子在業界備受後輩們的敬重。這部作品不僅獻給喜愛金惠子的觀眾，也獻給所有在人生路上努力不懈、渴望活得真誠坦率的人們。

注意事項：

1. 獎項：

《感謝人生》紙書一本，共計2名。將由新經典文化贈送（寄送僅限台灣）。

《感謝人生》電子書一本，共計2名。電子書將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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