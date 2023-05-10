贈獎公告／【愛書任務】《希望媽媽也能好好愛自己》抽免費贈書！
一封所有女兒，都想獻給媽媽的情書！
從「我才不想成為媽媽那樣的女人」
到「直到世界末日，我都要當妳的女兒」
──因為有媽媽，我才能成為自己，成為女人和女兒。
身為女兒，我們都曾想過「以後絕不要成為像媽媽一樣的女人」，直到歲月磨平我們的稜角，也鏽蝕了母親的關節。終於到了理解媽媽為家庭付出多少的年紀，我們卻忙得連通電話都沒辦法好好說。
真希望可以撫平媽媽的孤單，真希望媽媽也能像愛我一樣愛自己。說愛太難，就讓這封情書，代替妳擁抱她！
心疼一半、厭煩一半，偶爾冷戰、偶爾對坐小酌，爭吵不斷卻最了解對方，想念的同時帶著點酸楚，總是用錯誤的方式關心，容易因彼此而受傷，卻又能互相安慰。──這就是我們母女相愛的模樣。
「母親也是一個人、一個女人，一個與我截然不同的個體。」從今以後，我想成為能這樣理解媽的女兒。
「琅琅悅讀」與三采文化合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至5/31 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：《希望媽媽也能好好愛自己》實體書一本，共計2名，《希望媽媽也能好好愛自己》電子書一本，共計2名，電子書將於udn讀書吧贈送。實體書為【合作單位：三采文化】寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
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琅琅悅讀‧贈書／【愛書任務】《希望媽媽也能好好愛自己》抽免費贈書！
中獎名單：
實體書：(預計抽出2名，實際抽出2名)
jexxxxx5@yahoo.com.tw
taixxxxjh@gmail.com
實體書備取：
mexxxxx20@yahoo.com.tw
wuxxxxxxx006@yahoo.com.tw
電子書：(預計抽出2名，實際抽出2名)
naxxxxxpon@gmail.com
tdxxxx9@yahoo.com.tw
電子書備取：
egxxxxxx04@yahoo.com.tw
ctxxxx3@gmail.com
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