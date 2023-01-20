【送購書金】過年一本書 堵住三姑的嘴

文／udn讀書吧

又到了闔家歡樂的春節，你是不是每年都會有這樣的困擾，過年拜訪親戚，面對三姑六婆的關心提問，很多問題自覺尷尬，或是說不清楚，這個時候不妨立刻拿出一本書和他聊上幾句，讓你在面對長輩、親戚的連環提問時既不破壞和諧氣氛，又能讓自己儘快脫身。「udn讀書吧」在此特別為讀者準備了「過年聊天書單」，在長輩發問前，提高他們獲取知識的門檻，下面這份聊天應對書單請收好。

在此為您推薦的第一本書是《高年級的理想姿態：資深精神科醫師也嚮往的老後人生》。作者和田秀樹擔任老年精神科醫師35年，診治超過6000名老年人，他心目中的幸福老年，以及希望自己老後呈現的樣貌、姿態，到底是什麼樣子呢？「走路愈來愈吃力真是無可奈何，既然坐輪椅還能出門，那就坐吧！」「我不想急著到處找廁所，不如試試包尿布吧！」「我想常常跟家人聊天，還是戴個助聽器吧！」作者認為，既然總有一天要面對衰老的現實，不如早一點接受，對自己更有益。接受便利的輔具協助，能做到的事情就會增加許多。

減肥是一輩子的事嗎？對現在的女孩來說答案似乎是肯定的，不管是60歲的老媽，還是70歲的阿嬤，都為了那一公斤二公斤，斤斤計較，覺得自己臉又圓了點，腿又粗了點，腰間肉好像溢出來了點。《全身重置 逆齡計畫》，作者史蒂芬．佩林（Stephen Perrine）、海蒂．斯科爾尼克（Heidi Skolnik），是營養和減重專家。提出不同的年齡，要有不同的減重計畫。中年以上的人無論是荷爾蒙、新陳代謝或飲食需求都跟年輕人大不相同！第一本專為身體逆轉老化、增肌減脂、強健體能、改善健康，所寫的減重計畫書，能幫助40歲以上的讀者，消除小腹、延長壽命，打造最健康的身型，迎接中年以後的人生，就算素食者，也適用。

《高年級的理想姿態：資深精神科醫師也嚮往的老後人生》天下生活、《全身重置 逆齡計畫》晨星出版。

第三本介紹的是《美魔女律師教你生活不犯錯：人人都需要知道的法律常識，自己的人生自己顧！》國民黨立委李貴敏，投身法律工作39年以來，看見許多不懂法律因而受害的朋友，因而有感而發寫了這本書。希望透過比較白話的方式分享法律常識，本書從一件件的新聞事件、政策、日常生活，以及現代人生活中已不可或缺的網路切入，讓大家在這些看似光怪陸離的事件中，透過法律視角看出門道；也藉此分享既有趣又實用的法律基本常識，讓社會大眾更容易親近法律、掌握法律知識。最重要的是知道善用法律保障自己的權益。

最後一本介紹的是哈佛心理醫師父親麥可．班奈特醫師（Michael I. Bennett, MD）、喜劇作家女兒莎拉．班奈特（Sarah Bennett）聯手出擊的《不完美的我，也是最好的自己：哈佛精神科醫師執業45年的良心告白──接受「人生就是不公平」，練習「做自己情緒的主人」（三版）》。第一本由父女檔合著的心理治療專書，兩人各有專攻，巧妙結合醫學專業與喜劇幽默，充滿智慧，有如當頭棒喝！忘了《祕密》、《吸引力法則》吧！宇宙沒理由接受你的訂單。不批評人生運途的好壞，敬佩自己能妥善處理厄運的態度。保持冷靜非上策！負能量的正常釋放，是必要且健康的。本書點出人們為解決問題常會許下哪些不切實際的願望，幫助人們擺脫不切實際的期待，不再妄想改變無法改變的事，而是專注於自己能控制的變數，才是解決人生難題的首要關鍵。

《美魔女律師教你生活不犯錯：人人都需要知道的法律常識，自己的人生自己顧！》時報出版、《不完美的我，也是最好的自己：哈佛精神科醫師執業45年的良心告白──接受「人生就是不公平」，練習「做自己情緒的主人」（三版）》奇光出版。

拿出一本書一段話和長輩聊聊他們自身的生活經驗，轉移話題到對方身上，讓對方來分享個人經驗。輕鬆的、幽默的、文雅的、冷僻的，總有一本聊天寶典適合你。udn讀書吧好書與你共讀，濃濃書香伴新春，在此送您❤️100元購書金，結帳輸入【udn2023year】，書籍與雜誌消費滿200元現折100元。