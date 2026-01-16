Aya／不認錯，又怎麼改過？

孩子午休時間與兩名同學以當日發下的水果互相丟擲，導致果肉破裂，汁液滲出；導師要求包含孩子在內的三位學生，先填寫校規申請單，再依流程在呈上教務處審核如何懲處以前，將文件帶回家，請家長過目簽名。

其中一欄是由孩子書寫事件前因後果及反省後的想法，我看得眼花撩亂，忍不住質問孩子，怎麼字體那麼不工整，而且還有錯字？他請我勿拘泥文件細節，要將重點放在有沒有徹底檢討才對。接著哀嘆在校已被師長們輪番上陣，諄諄教誨過數回，坦承自己犯下錯誤。

「那你有真心在反省自己的行為嗎？」「當然有啊！我不應該認為這種行為很有趣，浪費食物，還製造環境髒亂。」「還有呢？」「最重要的是，絕對不可以再犯同樣錯誤！」

我點頭同意，在家長意見欄寫下：「孩子已知道自身行為不當，不會再犯。」比起犯錯，我更在乎的是孩子究竟知不知道自己到底犯了什麼樣的錯誤？若是不認同自己有錯，往後又怎麼肯真心悔改呢？

孩子吃驚道：「媽媽，妳應該是第一位在這張紙上陳述意見的家長。」我告訴他，每個人都要為自己的言行舉止負責，我當然也得盡到身為家長的義務，確認他是否真的知錯能改啊。語畢，於家長簽名欄位畫押，再次叮囑孩子：「下不為例。」