李燕瓊／我是櫻桃大富翁

清晨六點準時被窗外鳥鳴叫醒，梳洗整裝後，出門晨運兼採摘櫻桃去。

正好藉探親來歐洲旅行的女兒，看到滿袋櫻桃尖叫：「媽咪是櫻桃大富翁！」

是的，每年芒種之後，彷彿一種迎接夏天的儀式：摘櫻桃。尤其在等上一年後，心中就有了期待。啊，此刻最美好。

這時便煩惱著如何爬上櫻桃樹吃到飽、摘個夠。看著高不可攀的鮮豔櫻桃，真希望有天梯啊！老天應許，竟發現幾棵野生老櫻桃樹，就像稻麥一樣結果累累到彎垂下來給我摘，果然「愈飽滿愈低垂」，這櫻桃真是謙卑得好。

可櫻桃不耐久放，可不能暴殄這嬌貴的天物！除了鮮吃、打櫻桃汁或拌食沙拉，那就做成加工品，熬果醬、櫻桃酵素、烤櫻桃派或釀櫻桃酒吧！

熬果醬最是簡單，不加水和明膠凝稠劑，改用檸檬汁熬煮，檸檬酸挑逗櫻桃甜，熄火前不論加blütenhonig（奶油狀軟花蜜）、Grand Marnier（法國香橙甜酒），或前一年自釀的櫻桃酒，各有不同層次的香醇風味；抹麵包、做烘焙餡料都好用，好比烤櫻桃玫瑰可頌，最重要的是自己手作吃得安心。

或來釀櫻桃酒！記得爸爸一層葡萄一層白糖釀製葡萄酒的土法煉鋼。白櫻桃酒有小家碧玉的輕醇風味，紅櫻桃酒則是大家閨秀的豐潤口感；分離出的櫻桃果粒也沒浪費，少許蜂蜜蜜漬，就是恰到好處的軟綿果醬了。

也曾隨興煮了櫻桃雞柳，肉嫩味鮮，口感清淡最適合夏天品嘗。這道菜的靈感來自櫻桃鴨，但原來櫻桃鴨之名源於產自英國的櫻桃谷，跟櫻桃完全沒有關係。也曾做了蘋果雞柳，喜歡蘋果的媽媽吃得讚不絕口，可如今媽媽已然遠行，多希望她也能嘗一嘗櫻桃雞柳的滋味。

媽媽對吃食很精挑，但彼時家中不算寬裕，而她又是那種會拿晚餐儲糧去接濟無米炊的產婦的醫生。媽媽說過產婦不能餓，我們只能吃陽春的蛋花麵線湯。媽媽總是吃得簡樸，直到我們大學畢業也就業了，她才又吃得較為豐足。

朋友羨慕地表示：「我們只能吃貴參參的進口貨。」我則說：「吃在台灣更幸福啦！」食當令最經濟環保，過了櫻桃季，想吃得再等上一年，日子有了等待，總是美好的。

想起李後主〈臨江仙〉中的金句：「櫻桃落盡春歸去，蝶翻金粉雙飛。」顯然李後主的櫻桃落盡了、春也去了，寫盡南唐末代君主的亡國降宋悲切之痛；一千年的輪迴，櫻桃還是櫻桃，此時歐洲櫻桃紅了，蜂蝶尋樂雙飛之際，我正歡愉地享受著天地能量精釀的珍饈，吃進的盡是時間沉澱後的濃濃懷念，那是「親情的滋味」啊！