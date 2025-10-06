Kitty／潘朵拉串珠

老公駐外十四年，那段時間，我在台灣一手撐起整個家。日子談不上光鮮亮麗，卻有一串珠鍊，默默陪我走過最艱難的時光。

當時他突然申請出國駐點，消息來得太快，我一時無法接受。那時我白天上班，回家還得照顧三個女兒──大女兒剛升國一，雙胞胎妹妹才小學六年級，再加上一對年邁的公婆，日子像不知疲倦的陀螺，沒完沒了地旋轉，轉得我幾乎喘不過氣。

我沒有哭鬧，也沒多說什麼，只在某個深夜悄悄把結婚時的黃金首飾拿去變賣。對我來說，那是無聲的抗議，彷彿在告訴這段婚姻：我也有情緒，我也會痛。

他知道後並沒有責怪，也沒說安慰的話。我以為他不在意。直到某天收到一個從國外寄來的小包裹，裡面是個潘朵拉珠寶的盒子，裝著一條手鍊，還有一張字條：「這串珠珠是我親手挑的，顏色請女兒幫忙搭配。以後，我會繼續蒐集送妳。辛苦了。」

那一刻，我眼眶一熱。也許他並非擅長言詞之人，但那串手鍊替他說了很多。

這些年來，我慢慢收藏了各種系列的潘朵拉：紅色、粉色、金色、紫色……每一條，都是根據節日或心情精心搭配。而我最珍愛的是那些女兒們送的珠珠──母親節的愛心珠、我最愛的紫色系列，還有她們偷偷存下零用錢買來的小驚喜。每顆珠子背後，都藏著母女共享的記憶與時光。

如今，每當我打開玻璃櫃，輕輕擦拭那一條條手鍊，總覺得像在撫觸一段段流動的愛。這些珠珠，不只串起一條飾品，更串起了我那些咬牙苦撐、默默堅持的歲月。得來不易，我滿心珍惜。