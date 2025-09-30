身為三寶媽，每天身累心也累，周末當然得好好放鬆，於是我偶爾會拋夫棄子地回娘家耍廢。

那個周五晚上，我迅速搞定一切便騎車直奔老巢，進門後摸黑潛入睡房，躡手躡腳爬到媽媽旁邊躺平，淺眠的她說了句「妳回來了喔」。後來她翻來覆去，最後爬起，開門，倒水，進門。我猜她吃了安眠藥。

周六由媽媽準備三餐，我倒是坦然地當沙發馬鈴薯。媽媽說隔天她要早起和妹妹一家去玩，我說沒關係，反正爸爸會留在家幫買三餐，我可以繼續擺爛。夜裡，她又翻來覆去，而後起身。我猜她又吃了安眠藥。

周日，我重複米蟲養成模式。傍晚媽媽回來，興高采烈地說著出遊的體驗，最後補一句：「我現在很少吃安眠藥，但這兩天有吃。」

我明白，那是因為孩子們又闖入她的生活了，於是掛念著而無法入睡。我懂。不知是先天基因還是後天環境使然，我跟媽媽有很相似的地方。只要在家，就會留意孩子的一切。誰要考試、誰要隔宿露營、誰當志工、誰缺文具……

媽媽這個無薪工，在早期的年代只要養活小孩就很厲害了，而今我們卻像經紀人似的包羅萬象；熬到空巢期還得調適心情，畢竟小孩在外根本樂不思蜀，怎會惦記娘親獨守空閨；待孩子成家後還得幫忙買房帶孫，出錢出力還不能出意見。我想，媽媽走過的路引領著我未來的路，這是我當初難料卻甘願的。人總得經歷風霜與歲月洗禮才能釐清原委。

事實是，子女對父母的愛遠不及父母對子女的愛，正因如此，愛會延續並累加。而為人父母最大的課題，便是體驗「付出就只是為了付出」，過程中常慢慢迷失自己，而後再逐步尋回自己，進而悟出幸福的真諦！