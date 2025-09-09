Michelle／下班即上班

弟弟新居落成，一家三口舉家入住，兩歲多的小娃離開出生至今居住的爺爺奶奶家，一開始對於新家的一切充滿好奇，歡喜入住；然而，隨著時間流轉，新鮮感逐漸消失，一個星期過後，小娃開始吵著要回爺爺奶奶家樓上住，且三不五時地詢問：「姑姑咧？」、「太奶奶咧？」小娃天生念舊的性格，表露無遺。

受不了小娃每晚哭鬧吵著要回爺爺奶奶家，弟弟與弟妹決定星期五幼兒園放學後，讓奶奶帶著小娃搭捷運回舊家，身為姑姑的我則被弟弟交代星期五不許加班，早點下班回家當「陪玩姑姑」。

小娃一放學知悉要回爺爺奶奶家，便開心地手舞足蹈，一路上唱著自編歌曲，像隻快樂小兔子。一進家門，看到久違的姑姑、太奶奶，興奮地打招呼，看到爺爺從圖書館借回來的新繪本，馬上拿起繪本要姑姑說故事，小娃的話匣子一打開便關不住，似乎要將一個星期的壓抑、鬱悶全部傾倒出來，不吐不快！

當「姑姑說故事」的節目結束後，精力旺盛的小娃開始點名「玩具好朋友」一起蹦蹦跳跳，先是跳跳馬Rody，小名嚕嚕；再來是唐老鴨，小名湯湯；還有灰兔，小名灰灰；白熊，小名白白……這種「體力活」當然少不了家中最佳運動員的姑姑，跟小娃又是戰鬥又是尬舞，一直玩到小娃心甘情願上樓休息，「陪玩姑姑」才正式下班，當天晚上八點半直接癱倒在床，一覺到天亮。