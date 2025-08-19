梅子／舊金山的Waymo初體驗

對於現在很夯的AI，我只停留在掃地機器人、帶位及送餐機器人的印象，直到三月底去舊金山探親，初次坐Waymo，像劉姥姥進大觀園般大開眼界。

那天，女婿開車載我們到市區遊玩，吃過中飯後，女兒問：「我們坐Waymo去金門公園賞櫻如何？」見我一頭霧水，她補充：「坐無人駕駛計程車啦！」「好啊！」她隨即用手機App叫車，說車子兩分鐘內就到。

看著路上穿梭的白色Waymo，不禁納悶：哪一輛是來載我們的？它真的會精準抵達？說時遲那時快，一輛捷豹倏地停在我們面前，定睛細視，眼睛為之一亮，哇！不僅是世界級名車，車頂的雷達還秀著外孫名字的首個字母，好酷啊！上車繫好安全帶後，女兒按下出發鍵，Waymo 打了方向燈後開動。

我看著左前方空無一人的駕駛座，方向盤隨著路況而調整移動左右旋轉，彷彿有個隱形人在操控般，不由得嘖嘖稱奇。它平穩順暢地在車水馬龍、路幅不一又高低起伏的市區駕馭自如。

它非常守法，不超速、不逼車；該讓就讓、該停就停、該等就等，遇到顛頗的路面還會減速慢行，最驚訝的是在某個十字路口停等紅燈時，前面有一臨停的搬家貨車，女兒原本擔心不知要被耽誤多久，沒想到它竟打了個方向燈繞過貨車，不只反應快，簡直「聰明」萬分。

比預估的時間提早抵達日本茶園，賞櫻的遊客眾多，路邊停滿了車，當我還在煩惱它能否停靠路邊讓我們下車時，它已精準切入一個空位，而開車前來的女婿不僅未到，且為找車位不停地兜圈子。

對於這趟無人駕駛計程車的體驗，有親友誇我好勇敢，問我怕不怕？恐怖嗎？說實在的，除了好奇與新鮮感外，我覺得舒適安全，對AI更是佩服不已。此外，不用給小費省荷包，不用擔心碰到惡司機，不用被迫與他們閒聊，它的服務完全是以客為尊量身「自」造，從你叫車的那一刻起。

如果有機會到舊金山旅遊，一定要嘗試一下，包君滿意！不過要提醒你：要解鎖車門才能打開喔！