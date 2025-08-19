魏德瑜／綠滿窗前鳥菢鶵

外子的書房朝南，陽光甚好。簷前小小一方窗台，植滿長壽花、口紅花、盆栽與攀爬的九重葛、武竹等，好不熱鬧。在花繁葉茂間，令人驚喜的是，每逢春夏之際，喜見白頭翁來此築巢菢鶵，鳥語花香，增添不少生之喜悅。

搬來這個社區即將屆滿十年，至今已有三次小鳥在此做窩的經歷。外子書房窗台的棚架足可為小鳥遮風擋雨，陽台上的武竹枝枒堅韌有彈性、枝葉疏密有致，正適合小鳥在其間築巢做窩。一對白頭翁竟能覓此蔭庇處，銜草飛來，築成密實又透氣的鳥巢，安穩懸掛在枝枒間，真是奇妙。

每個早晨外子開窗澆水蒔花，因此總是他最先發現小鳥來棲的動靜。鳥爸鳥媽從築巢、孵蛋、菢鶵，到幼鳥羽毛漸豐、振翅學飛、長大離巢，約需個把月的時間。只見牠們飛進飛出、輪番分工，一隻鳥兒佇足窗前枝頭，守望鳥窩或外出覓食，另一隻在窩裡專心孵蛋。天生天養的小鳥，如何懂得傳宗接代？造物主的大能與眷顧，在小鳥菢鶵的過程中，神奇地展現。

這對小鳥佳偶與臨窗讀書的外子，常常彼此對望凝視，外子澆花時總是輕聲招呼、溫柔以待。當他彈起烏克麗麗時，鳥兒也凝神聆聽，啼鳴唱和，果真是好鳥枝頭亦朋友，天生萬物皆有靈。有時，趁著鳥爸鳥媽外出覓食，我們會抓住機會窺探鳥窩中的幼鶵，用手機拍攝記錄小小鳥兒成長的過程，十分有趣。

有一天，終於看到三隻胖嘟嘟的小鳥飛出來，擠坐在一根枝條上，模樣煞是可愛，而鳥爸鳥媽則明顯的瘦了一圈。又過不久，窗台不見鳥蹤，獨留空巢在枝頭。清風拂來，綠滿窗前，小園欣欣向榮，鳥雀呢喃歌詠，我們心中充滿喜樂幸福。

感謝鳥兒曾來此棲息繁衍，默禱祝福，願白頭翁一家平安吉祥，期待來春再相會。