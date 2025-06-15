朋友問，如果有一件事，你不是很願意做，但最後你還是做了，原因是什麼？我笑而不答，反問她的想法，她說：「為了讓自己心安。」

上周她便提到有件事困擾著她。父親的八十五歲大壽即將來臨，她想舉辦壽宴為父親慶賀，但是哥哥對此事興趣缺缺，後來她表示費用由她埋單，哥哥馬上答應。先前哥哥表示自家兒子娶妻只登記，不辦婚禮不宴客，但要求她這個姑姑的紅包不能少，她遂提議這次聚餐由哥哥主辦，充作家宴並為父親祝壽，家人則包紅包祝賀；沒想到哥哥不同意，她認為自己的付出被視為理所當然，心中很不是滋味。

壽宴結束後，當朋友問起上述問題，我知道她已經找到答案。她說她想通了，自有經濟能力後，二十幾年來，父親生日或慶祝節日，她請全家吃飯不是為了任何人，而是為了自己。由於母親早逝，自小就單親的她說自己只剩下爸爸，她很愛爸爸，只要全家聚在一起爸爸就很高興，若能讓爸爸開心，她多付出一些又如何？家人願意抽空參加，讓爸爸高興就夠了。

我問她紅包包了嗎？她包了，「我包紅包不是應哥哥的要求，而是因為爸爸會高興。他期待長孫娶妻好久了，我包紅包祝賀新人，爸爸就會很高興，爸爸高興我就開心，爸爸滿意我就心安，心安就能睡好覺，那我又何必跟一個紅包過不去？」

看她笑容燦爛，我知道她已經走出糾結，每個人對幸福的定義都不同，最重要的還是自己的想法，而在我朋友心中，心安就是最大的幸福。