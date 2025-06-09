葉天祥／健康也需要用力投資
一群大學老同學為了健康，相約一起去上Zumba課。最近大家發現學姊形單影隻，不見總是相陪的先生，詢問後才得知，學姊的先生突然中風，目前仍在加護病房，慶幸的是病情已然穩定。大家都很震驚，因為學姊的先生才六十出頭，體態絕佳，也沒有血壓的問題，每個周末大家一起去活動中心跳舞，閒談時經常與我們分享過去在外商工作的經驗或旅行中所見所聞，十分開朗健康。如果要我猜誰的健康會先出問題，他絕對是最後一個，但事情就這樣發生。
那日課後，學姊晚間傳訊到群組，她先生在病床上告訴她：「這輩子沒財力在仁愛路買房，最近總算可以在有仁愛路門牌的房裡好好睡覺。」這幽默的自嘲終於讓我放下心中大石。
老婆跟我討論時提及：「他一定是很少吃黑木耳，冬天出門時沒有戴帽子。」我則認為病因的形成一定是在更長久之前，健康不是靠特定食物或多穿一件衣服就能保有。為了事業，大家願意每天投注十幾個小時努力，但說到健康，卻普遍覺得能緩一緩，等賺夠了錢再說。在我看來，健康和事業一樣需要花時間，要怎麼收穫先怎麼栽，應該從年輕時便維持運動習慣、均衡飲食、定期健康檢查才是。
昨晚，學姊再度傳訊報告近況，說她先生在助行器的幫忙下可以走三公尺了。我相信經過復健，他一定可以順利恢復，而我更相信，重新回來的他會加倍努力投資自己的健康，不會猶豫。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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