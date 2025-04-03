April Chiu／好勝心的天秤

「邱媽媽，最近孩子只要比賽輸了就會一直哭，我告訴他要冷靜一點，輸了沒有關係，下次再試試看就好了，這樣哭會影響到課堂。」幼兒園老師慈眉善目地述說，語意背後的暗示是：孩子好勝心太強了喔。

返家途中，察覺到孩子天真可愛的眼神裡帶著些許自責，上學一向沒什麼問題的他，舉止中透露著「糟糕，我被告狀了」的罪惡感，所以，我蹲下來凝視他，再張手擁抱。討論這件事之前，我想先讓孩子知道，我愛他。

蹲下時，我和孩子眼神交會，我知道他的好勝心來自本性；在擁抱他的那一刻，神奇的想法湧上腦海：「有好勝心很棒呀！對自己有所要求，從來不是一件壞事。」有了這個想法的我變得非常自信，那份自信來自我對孩子的信任，以及我期待與孩子一起成長的雀躍。

「你在課堂上遊戲輸了想哭，是因為你輸了。你覺得自己已經好努力了，卻還是輸了，所以很難過，對嗎？」孩子頻頻點頭，眼中夾帶著委屈的淚光。我告訴他，如果是媽媽輸了一樣會難過。「但媽媽表達『遊戲輸了，我好難過』的方法是：我會走回座位，一邊讓自己冷靜，一邊回想是不是有什麼地方可以做得更好，也可以觀察同學是怎麼贏得比賽的，然後告訴自己，下次再輪到我時，我會繼續加油、再挑戰一次！」

「我們都想贏，想贏是好事，但我們不可能一直贏。所以，我們要學習『用更好的方法，表達自己的失望與難過』，這樣，才不會讓自己的失望與難過影響到別人，大哭大鬧會讓課程無法進行，這樣就不對囉！」

「好勝心很好，但我們能用更好的方法，表達自己的失望與難過」與「很想贏，所以輸了會難過失望很正常」，是我想讓孩子知道的。面對年幼的孩子，我沒有把握能在一次的對話後就讓他懂得這些道理並做出改變，但我會一次次觀察、提醒，並在些微的改變後，給予大大的讚美與滿滿的期待，耐心地陪著他，讓他可以自信地體驗自己的成長。

「孩子在學習上愈來愈主動，喜歡自我挑戰，輸了會默默走回位置上，沒有再大哭大鬧，很棒喔！繼續加油！」這天在聯絡簿上看著老師寫下的文字，感受到孩子的成長與老師的關愛，覺得欣喜而踏實！

能在孩子的本性上錦上添花，相信皆是為人母、為人師最開心的時刻。