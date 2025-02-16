小菱角／珍惜那個熱心善良的朋友

我喜歡聽女兒放學後敘說與朋友一天的互動，不管是開心、生氣、難過或無厘頭的事，我都聽得津津有味。有個同學與她緣分頗深，從幼稚園小班、中班、大班到如今上小學仍同班，不僅如此，連美語也恰好在同一間補習班的班級上課，女兒很喜歡這個同學，因為對方活潑開朗又熱心助人。

這讓我想起幾年前，去看她們幼兒園的舞台表演時，有個孩子忘了自己該站定的位置，茫然地在舞台上走來走去，所有孩子繼續進行舞蹈動作，而女兒的同學停下自己的動作，熱情地示意那孩子該就定位的地方。除此之外，由於女兒因身體特殊情況，會在肚痛時機率性發生暈厥，告知班導師後，班導師詢問女兒最要好的朋友是誰，可在如廁時隨行方便照應，女兒當然提到對方，她也熱心地日日陪伴女兒，讓身為媽媽的我非常感動。

某日，女兒告訴我，那孩子疑似被補習班老師欺負，因為她活潑好動，老師屢次勸戒後不免感到疲憊，某次那孩子的生活常規沒做好，老師便向全班問：「你們覺得她這樣奇不奇怪？」許多人舉手了，女兒說她沒有舉手，因為她覺得這樣針對並不好。我順勢告訴女兒，老師這麼做，身為大人的媽媽也覺得有些不妥，並且認可女兒的行為沒有被大多數的意見牽著走。雖然那同學有需要改進的地方，但師長似乎不必用大眾的力量來公審她。

從世俗眼光來說，女兒的同學或許不是傳統定義的乖孩子，因為不論是常規或作息，她總是被耳提面命很多次。然而，從女兒口中得知關於她的敘述：善良、正義、熱心和樂觀，都讓我不禁想起幾年前過世的一位高中同學，在這個孩子身上，我看到了與我高中同學相似的特質。

我記憶猶新，當時在高中同學的告別式上，我是這麼說的：「我想我會告訴我的孩子，往後在成長路上，若是也遇到像這樣樂觀、善良的朋友，一定要好好珍惜。」

讀小四的女兒早就遇到了，我也把這段話送給她：「未來，爸爸媽媽的陪伴，不會一直占據妳大部分的時間，成長路上將有不同的同伴與妳隨行，如果妳遇到了像這樣樂觀、善良的朋友，一定要好好珍惜。」