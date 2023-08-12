兩歲多的孫女慕希，聰明伶俐，喜歡聽大人說話，並記憶在小小腦袋裡。因歲月不饒人，我那使用了六十多年的膝蓋軟骨受損，常受疼痛所苦，有次慕希要我抱她，我說：「阿嬤膝關節疼痛，不能抱抱！」她聽了便轉而要阿公抱她睡午覺，阿公也對她說：「妹妹，阿公抱妳都抱到腰痛了，不能再抱妳睡覺了！」慕希懂事，便不再討抱。

沒想到最近全家出遊，慕希走累了，竟對她媽媽說：「妹妹關節不好，不能走路，可以抱我嗎？」又向她爸說：「妹妹腰痛，想要抱抱！」我們不禁哄堂大笑。這女孩舉一反三類推能力竟這麼好！