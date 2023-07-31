郎英／來自「女兒」的禮物

自從多了一個「女兒」，不管物質或精神上都添了好多歡喜。

「媽，祝妳青春美麗。」這嘴多甜啊，天底下沒有哪個女人不愛青春美麗，即使已屆花甲之年，髮鬢發白肌膚發皺，仍希望能像朵花綻放嬌顏。所以當我從她手裡接下那袋保養品，內心感動不已，笑容爬滿臉龐，瞬間彷彿年輕十歲，難怪人家說「微笑是最好的化妝品」，不用下載修圖軟體，就能達到美肌效果。

這保濕精華液來頭不小，有人參、奇異果等多種植物萃取物，富含膠原蛋白、玻尿酸和胎盤素，能修復調理肌膚，變得光澤有彈性。光聽就覺得神奇，小小玻璃瓶竟能不動刀不注射，就有醫美微整型療效，這可不是「禮輕情意重」，而是「禮重情義深重」，足見她有多麼用心。

有人說，世上最難相處的就是婆媳關係，因為兩個女人沒有血緣關係，卻共同擁有一個男人的愛。雖然情愛和母愛不一樣，但若男人不懂權衡，引爆戰火在所難免。所以婆媳問題絕非兩個女人間的紛爭那麼簡單，而是取決於男人的態度，如果能將老公、兒子角色拿捏得好，那就安了。

這方面真的要誇讚兒子做得漂亮，從小就貼心的他，現在更加善解人意，不但撫平了老媽的情緒，也穩固了老婆的地位。

好比小倆口每次出遊，總不忘帶回伴手禮，像溫室番茄、水果醋、蜜棗、牛舌餅、蛋黃酥、鳳梨酥……都是我愛吃的。知道我怕冷，冬天時送暖手爐，隨身攜帶抵禦寒流。知道我愛追劇，不但拉我入會員還幫忙架設大螢幕，讓我有坐擁電影院般超視覺享受……心想「兒子真懂事」，但這美麗錯覺，有一天被女兒戳破了。

女兒告訴我：「那是大嫂叫他準備的，像我有一次只是隨口說了句『茶金色口罩真好看』，過幾天她就託哥給了我一包。」喔，一語驚醒夢中人！當老媽的總覺得兒子最棒，但他確實尚未練就投其所好的功夫，原來這些貼心舉動和禮物都是來自媳婦的功勞。

說真的，這半個女兒比親生女兒，對我還更上心呢。她的真心，成功換得我的實意，婆媳過招，幸福收官。