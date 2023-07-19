女兒上幼稚園時，老師以父親為主題，讓孩子們畫出心中的爸爸形象。放學後女兒開心地展示在校的畫作成果，爸爸對她而言有如英雄，穿著帥氣的披風，身體看來強健有力，且是有長腋毛的超人。看到如此細膩的描繪，我跟老公笑到噴淚。

兒子進入牙牙學語階段時，每回念出自己的名字，會有獨特的腔調和旋律。老公覺得很有意思，特意把音檔錄起來設定成手機鈴聲。上班時被同事聽見，滿是童趣的娃娃音，也感染了原本緊繃的辦公氛圍。

上小學後的兒子，國語照樣造句時很愛拿家人當主詞，他很會利用造句抒發平日裡對姊姊的不滿，抱怨爸爸亂放屁，順便數落我糊里糊塗的事蹟。這讓我想起國小二年級時的自己，第一篇投稿校刊、刊登出來的新詩，就是寫我的媽媽。以親密的人事物為主軸，內心就會文思泉湧，更易帶著真誠與坦率的情緒，寫出觸動人心的文字。這些感覺、經歷，與吐露的心聲也是無可替代的。

現在，被孩子們氣得牙癢癢的時候，我就寫成文章投稿，藉由文字的堆疊紀錄，抒發地方媽媽的牢騷。生活中被家庭的瑣事填滿，雖然有笑有淚，但就是這些柴米油鹽，才讓平凡的日子變得不平凡。息息相關的一家子，就是彼此的繆思呢！