橙淨／心在舌頭裡
某晚睡前，先生與大女兒共讀一本畫風可愛、充滿想像力的繪本，告訴我們「心」很奇妙，會在身體各個角落出現。
「心」有可能長在臉上，看到喜歡的人臉頰會變紅，感覺好害羞；「心」有可能長在會說話的眼睛裡，開心、難過或生氣都藏不住；「心」也有可能長在頭腦裡、在肚子裡、在淚水中、在手掌上……可說是無所不在呢！
念完繪本，先生問大女兒：「那妳的『心』在哪裡呢？」大女兒馬上回：「我的心在舌頭裡，因為我很愛吃啊！」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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