脾氣軟Q的兒子，某日返家將書包摔在椅上。「他完蛋了！明天我設個陷阱，保證他露出馬腳。」

隔日，我接到學務處來電，約莫是個偷竊事件，兒子是受害者之一。聽得出學校左試右探想知道家長態度，是否須登門道歉、會不會衝動報警？非初犯學校考慮記過等。

這年代盛產恐龍家長，我習慣淡定處理，不愛給學校添麻煩，八年級的孩子自有判斷能力。

須臾，手機爆出多通未接來電，H母親急欲找我，堅持當面向我和兒子道歉。我表達立場，孩子自行處理，家長無須掛念。

H媽像流水似地開始傾吐，H從小學便扯謊，偷東西、偷錢、買遊戲點數，已是累犯，打也不聽，罵也不是，減零用錢，禁用手機。能做的都做了。

嘩啦嘩啦嘩啦，將我推入漩渦。

小學時，母親為讓兄姊念資優班，託人讓三兄妹寄戶口於市中心，委由外婆照顧。同學父親身分多是生意人、醫師、工廠老闆或教師。坐我旁邊的M自幼患氣喘，她母親每日穿綢緞蕾絲洋裝，幫她背書包水壺進教室。每每M打開鉛筆盒，那排穿著制服的彩虹筆，身高整齊、樣式劃一，隨手按下，「咔」一聲就能寫字的舶來品，閃晃的瞬間，虹的光芒映亮整個教室。

貼著肩並坐，隱藏一條看不見的隔閡，我甚至不敢拿出自個兒那不知算不算筆盒的筆盒。

那麼一天，我將M的鉛筆盒放入自己的書包，放進去而已，借來用用。無法抗拒那筆發散出的七彩閃光，童話般美好，絕非普世慣稱的筆，是M的母親編織予孩子的關愛與富足。

父母不在身邊與物質的匱乏，像無底洞。拿取別人之物，對年幼的自己而言，深處衝撞著某種愧疚，隨即又被巨大的滿足感撲蓋，理智明知那是幻影是空無，一種難以名狀的惘然。

H媽繼續傾訴，她本身是教育工作者，沒人比她更清楚如何教導孩子。

她再三執意當面道歉，我在意的則是，H內心有什麼缺口？「跟他好好聊聊，也許有什麼是他想要卻得不到的？」H媽嘆口氣，說：「等他爸回來再修理他吧。」

若當初有人能關心填補那個無底洞。也許，也許有些惘然不會造成。父母都不夠了解自己，又能多了解孩子呢？

周日與兒子於新店溪畔散步，金黃灑落，映出一道清明。

兒子說，H把錢還他了。

我微笑問：「你們會排擠他嗎？」

他以一種大人不懂的眼神睨我，「拜託！妳忘了我也盜刷過遊戲哦？他不要再犯的話，誰那麼幼稚啦……」語畢，露出一口雪白的牙。

春風輕柔拂袖，光影如詩，走在兒子身後，遠處一抹淡淡七彩虹光，於蜜橙光影下閃爍微笑。