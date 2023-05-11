羊／感謝那個微小的被看見
隨著肚裡的寶寶出生，我成為一名新手媽媽。滿月後第一次幫寶寶洗澡，戰戰兢兢，就怕一不小心弄傷寶寶，幸好寶寶全程都很乖，沒有大哭，讓媽媽能不疾不徐地完成每個步驟。
洗完後我忍不住鬆了一口氣，對寶寶說：「寶貝你好棒，你都沒有哭哭！」一旁隨時準備接手的婆婆也是大力讚賞，只是她稱讚的對象不是寶寶，而是我：「媽媽妳才棒！妳成功幫寶寶洗完澡，現在他非常舒服哦！」
一句簡單的肯定，聽得我鼻酸想哭。那是在不眠不休的育兒路上，一個微小的被看見，但這個看見就足以讓我知道自己是被支持的，並且更有力量繼續走下去。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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