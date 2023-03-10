堤娜／這位婆婆很新潮

所謂的嬰兒潮世代，是1946到1964年出生之人，曾被視作叛逆的一代，而今卻易與晚輩有代溝。兒時我常聽在這個世代出生的阿母，講她以前的求學經歷、與阿爸魚雁往返數年後才交往等軼事；如今她亦媳婦熬成婆並兒孫滿堂，有趣的是，在她身上嗅不出一丁點婆媳問題。

她會勸同樣當上婆婆的姊妹淘：「周末假期別問兒媳是否要回來，以免造成壓力；年節若要拜拜自行張羅就好，此雖為重要傳統信仰，亦不可輕忽晚輩意願；年夜飯不要總買一堆食材來煮，可上館子或訂外賣。幫忙帶孫別倚老賣老，『阮卡早攏……』是大忌；兒子媳婦帶我們出遊，與其抱怨行程或伙食，不如視能力給予經濟或人力支援；和媳婦聊天就讚美她善良又賢慧，別總叨念別人的家務事。」

在一旁聆聽的我忍不住說：「以前阿嬤真的很喜歡講村子裡誰家夫妻失和、婆媳大戰或小孩被誘拐的事。可是阿母，妳是怎麼領會到這些的？」她回答：「哎呀，還不就是覺得自己當媳婦時滿辛苦的（見證者我點頭如搗蒜），因此對自己的媳婦就將心比心，要當個跟得上時代的新婆婆呀！」

或許，當個新婆婆能讓媳婦更快樂，快樂的媳婦更能好好照顧家庭，說到底婆婆還是最大贏家呀！我思忖著自家那三個女人緣頗佳的兒子，不禁感慨，時代在變、觀念在變、連課綱也定期更新，將來若我也當上了婆婆……千萬不要「以不變應萬變」呀！