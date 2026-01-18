疫情間，遇見來此兼差的你。從此，我不再是沒靈魂的低薪社畜，重新感覺自己像個人。

像個人忌妒你。一開始我忌妒你堪比衛玠的容顏，忌妒你無須開口便有巨大的引力，任誰都想探你的動靜，討好、取悅你。反觀相貌平平的我，從來無法這般輕易博取他人的喜愛，常要絞盡腦汁言語奉承、物質餽贈，方能在一個團體中容身。

不過誰教你是天之驕子，你的經歷著實令人佩服，加上幾番共事，發現你為人謙虛，處事得體。漸漸地，我退去了敵意，欣賞起你的內外兼具。

原以為對你除了欣賞，沒有多餘。殊不知某天基於工作需要，同你互動，卻看見你莫名像孩子般羞怯的反應，瞬間熱流從腳底上竄，我腦裡似乎有根神經燒斷。

就這樣你成了我上班的動力，無奈你的班不固定，我的心情也跟著起伏不定。所以每天停車時，我會留心你的重機在不在；進電梯時，我會期待一股穿透口罩的香氣，那是你獨有暗記。

當我工作措手不及，你即時協助，我都會去猜，你是舉手之勞，還是特地救援……

而你明明說過不吃點心，那次卻把我分送的給吃掉。儘管旁人面露疑惑，我仍不敢篤定這份特殊待遇，反而極力抑制內心的澎湃，假裝不以為意。

礙於道德，我不能多想，我的行為不能踰矩。但如果我真的知足，一點都不貪圖，我就該僅止於感謝你對我的好，而非在夜裡馳騁思緒，過度幻想。

最初的悸動已然變質，我變得怕面對你，怕我不該有的心思露餡。可是愈怕就愈停不了貪念，停不了對自己的憎恨，停不了對「她」產生更多妒意。

壅塞的負面情緒終會潰堤，化成形於外的怒氣。你應該感覺到了我言語中的針對，於是你更常沉默，更常離開座位，躲進菸幕裡。

疫情尚未趨緩，你已匆匆辭職了。好一陣子，內疚的我都無法正視曾經屬於你的座位，直至聽聞你和上級薪資談不攏一事……

或許，關於你的種種，是我自己賦予了太多意義。但我知道，當時我需要這些可笑的意義，才能在苦悶的日子裡撐下去。