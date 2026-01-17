拜讀〈超商的最後一份報〉，意外發現志同道合的讀友，不僅都讀《聯合報》，也都「為了督促自己每天晨走」，從訂報改為買報。只不過我的故事發展，和作者山姆截然不同。

他擔心途中下雨，但天氣對我來說不成問題，一來享受躲在傘中瞧著雨滴的愜意，二來去年用傘的日子屈指可數，顯得台中地理位置適中，氣候宜人的優勢。

至於報紙賣完的窘境，我很幸運，竟然有貴人相助。

前年我搬到現宅，距離約五百公尺的超商每天僅上架兩份《聯合報》。值班店員見我每日清晨六點準時出現，佛心大發，固定為我保留一份。沒想過買個報紙還能遇見人間溫暖，實在令我萬分感動。半年後，這家超商的《聯合報》配給成三份，應該可以算是我的貢獻吧。

買報的另一個好處是獲得統一發票，每隔兩個月有六十多張可兌獎。中獎與否是其次，期待的片刻便是堅持的動力。承蒙老天爺眷顧，去年中了兩張兩百元獎和一次五百元雲端獎，可說是買報的小確幸。

我每日晨走、買報、看報，風雨無阻，如今知道自己不孤單，真好。