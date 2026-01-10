林逸欣／哇，我被公益團體送了一個禮物！ 

你可能曾經捐款給公益單位，收到過捐款收據，但你有反過來跟公益單位要過東西，對方還送你一張小卡片嗎？

向來只聽說熱心民眾扶危濟困，向公益團體慷慨捐贈，還沒聽說過哪家公益團體向普通人贈送生活物資。但在GC贈物網，我們親眼見證公益團體端出好禮送給民眾。

這天，平台上出現了幾十則署名要給「新漾基金會」的感謝留言，一位網友開心說：「家裡女生多，又全是長髮，終於不用再排隊吹頭髮啦。」擦亮眼睛一看，新漾基金會竟送了四十支全新未拆封的吹風機，一舉衝上熱門贈物！

原來這些物品是熱心民眾捐贈給基金會，好幫助有需要的案家使用。只是人算不如天算，有時候收到的數量太多，或者個案情況臨時有變，導致物資成了「多出來的心意」。

無獨有偶，「大安文山身障資源中心」的社工說，之前曾同時收到很多台捕蚊燈，但有需求的個案數量並沒有那麼多，物品因此閒置。還有之前幫忙募給個案使用的電子鍋，拿到時發現案家已自行添購……很多單位遇到這種情況會選擇「先放著」，然後──就真的放到壞掉了。多虧社工靈光一閃：「何不放上GC贈物網？」把東西送給其他人用，才是真正不辜負捐贈者的心意。

「台北市脊髓損傷者協會」則堪稱是GC平台上的「大分享家」！除了定期募集傷友需要的看護墊、酒精擦、紙尿褲等照護耗材，他們也在GC上累計送出七百多件實用的好物（沒錯，七百件！），從筆記本、紙膠帶到咖啡杯、快煮壺、榨汁機，還有各種可愛的布娃娃，真是我見過與民眾最「有來有往」的公益團體！

我們總以為公益團體「只進不出」，只能站在接受資源的一端，但這些單位用實際行動證明，他們也能夠「給予」，而且給得剛剛好又環保。

下次當你在平台上看到「由公益團體送出」的物品，可別懷疑那是不是哪家被盜帳號。也許，那正是某個物資的完美轉生，是一位社工想向你說：「嘿，這東西我們暫時用不到，如果你合用歡迎拿走，讓它去到好人家。」