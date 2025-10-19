2023年，Coldplay宣布來台開唱。我本來是從不跟風、鮮少排隊的人，但為了朝聖將我青春歲月譜上旋律的魔法師們，特地請假在家搶票。

一早設定好電腦、手機和平板，全副武裝地排進高雄世運通往演唱會的小小窄門。時鐘跳至12：00，只有電腦順利登入售票網站，我填好資料，按下送出，看著網頁上的圈圈開始旋轉。無止境旋轉的白色圈圈弄得我呼吸紊亂，售完的噩耗不斷打擊我小小的心臟，不管票價多貴或視野多不好，所有座位瞬間暗淡成不可點選的灰。

才沒那麼容易放棄！因為是人生首場演唱會，我早就做了功課，網友說只要一直按重新整理，還是有機會搶到被釋出的票。

懷抱著相信自己一定能見到Coldplay的強大信念，我盯著螢幕，食指不斷點擊，就這樣過了兩個多小時。正當我告訴自己等等、等等再去廁所時，購票頁面上的某些座位亮了起來，我略過價錢，立刻結帳，留下「付款成功」的畫面，大叫著衝進廁所。

11月11日當晚，似乎全人類都要去參加演唱會。我在捷運站排隊，在管制區排隊，在體育場入口排隊。儘管不斷在悶熱擁擠的人群中等待，卻一點也不影響我歡快地哼起〈A Sky Full of Stars〉。沉浸在Martin、Jonny、Guy和Will令人感動的表演中，喜悅的淚水流下臉龐，我深深體會到，美好的事物完全值得等待。