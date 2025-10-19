鷗櫟／請假在家搶票
2023年，Coldplay宣布來台開唱。我本來是從不跟風、鮮少排隊的人，但為了朝聖將我青春歲月譜上旋律的魔法師們，特地請假在家搶票。
一早設定好電腦、手機和平板，全副武裝地排進高雄世運通往演唱會的小小窄門。時鐘跳至12：00，只有電腦順利登入售票網站，我填好資料，按下送出，看著網頁上的圈圈開始旋轉。無止境旋轉的白色圈圈弄得我呼吸紊亂，售完的噩耗不斷打擊我小小的心臟，不管票價多貴或視野多不好，所有座位瞬間暗淡成不可點選的灰。
才沒那麼容易放棄！因為是人生首場演唱會，我早就做了功課，網友說只要一直按重新整理，還是有機會搶到被釋出的票。
懷抱著相信自己一定能見到Coldplay的強大信念，我盯著螢幕，食指不斷點擊，就這樣過了兩個多小時。正當我告訴自己等等、等等再去廁所時，購票頁面上的某些座位亮了起來，我略過價錢，立刻結帳，留下「付款成功」的畫面，大叫著衝進廁所。
11月11日當晚，似乎全人類都要去參加演唱會。我在捷運站排隊，在管制區排隊，在體育場入口排隊。儘管不斷在悶熱擁擠的人群中等待，卻一點也不影響我歡快地哼起〈A Sky Full of Stars〉。沉浸在Martin、Jonny、Guy和Will令人感動的表演中，喜悅的淚水流下臉龐，我深深體會到，美好的事物完全值得等待。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
